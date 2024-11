Semjén nem érti, miért a papokkal foglalkoznak, amikor az egyházban századannyi pedofil van, mint a világiak között

Sebián-Petrovszki László, a parlament igazságügyi bizottságának DK-s alelnöke csütörtöki meghallgatásán Semjén Zsoltot a papi pedofíliáról kérdezte, írja a Telex. Semjén válaszában először leszögezte:

botrányos, tűrhetetlen, elfogadhatatlan mindenfajta pedofília.

A miniszter ezt követően jelezte, hogy a magyar kormány Európa legszigorúbb pedofiltörvényét hozta létre. Hozzátette: mindössze hét pedofilesetről tud – ezek egyébként csak az elmúlt hetekben nyilvánosságra került ügyek – az egyházon belülről, miközben közel 700-an ülnek pedofília miatt börtönben. Ennek kapcsán úgy fogalmazott, nem törődve azzal, hogy a katolikus egyház papjainak és a világi polgárok számának nagyságrendje nem épp összehasonlítható:

Miért nem a 693 ügyével foglalkozunk? Az egyházi ügyek száma százada a világinak, nincs ok arra, hogy kihegyezve az egyházi világ állíttasson pellengérre.

Semjén arról is beszélt, hogy nem érti, hogy az ellenzék miért foglalkozik most ennyire az egyházzal, amikor őket „nem is érdekli a kánonjog”. Szerinte például „Bese Gergely botrányos ügye államilag semmilyen törvénybe nem ütközik”, csak kánonjogiba: „Nekem lehet vele problémám, mert egy szemforgató gazember. De világi szempontból Önnek mi a problémája vele?” – mondta a DK-s képviselőnek.