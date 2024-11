Újabb papot függesztettek fel „büntetendő cselekmény” miatt a kalocsa-kecskeméti főegyházmegyében

Egy katolikus pappal kapcsolatban „büntetendő cselekmény” gyanújáról érkezett bejelentés a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegyéhez, írja a Magyar Kurír. A portálon szerda délután jelent meg a főegyházmegye közleménye, amely szerint a bejelentés október 28-án történt meg, ami miatt Bábel Balázs érsek előzetes vizsgálatot rendelt el. Az érsek az érintettet papi szolgálata alól felfüggesztette a vizsgálat idejére, melynek eredményéről a későbbiekben adnak majd tájékoztatást.

A Telex értesülése szerint a bejelentés kiskorút érintő bűncselekménnyel kapcsolatos, az ügyben megkeresték a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányságot.

A nyár vége óta több, a katolikus egyházhoz, és konkrétan a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegyéhez kapcsolódó botrányos ügy került napvilágra. Ezek közül a legnagyobb sajtóvisszhangot Bese Gergő, a Karmelitát és a Megafont is megáldó volt NER-es sztárpap története keltette, aki alapvetően egy melegpartiról kikerült videóba bukott bele.

Azonban több, Beséénél súlyosabb ügy is kiderült, ahol kiskorú zaklatása vagy szexuális bántalmazása a gyanú. R. Gábort egy éve zárta ki a pápa a papi rendből, és már zajlik a pedofíliával vádolt egykori kiskunfélegyházi pap bírósági tárgyalása, H. Róbert ellen egyházi és rendőrségi nyomozás is folyik, és H. Zs.-t is függesztették azután, hogy kiskorút érintő bűncselekmény miatt bejelentés érkezett ellene. A mostani ügyben alig négy nappal később érkezett bejelentés ugyancsak a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegyéhez.