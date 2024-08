Lázár János egy ötpontos közlekedési akciótervet jelentett be, leváltja a MÁV vezérigazgatóját

Cikkünk frissül!

Lázár János a pénteki sajtótájékoztató köszönetet mondott az utasoknak, hogy „a nehézségek ellenére őket választották”.

Volt hozzánk türelmünk és volt hozzá bátorságuk. A bizalmat meg fogjuk hálálni.

– mondta az építési és közlekedési miniszter a Közlekedési infón.

Lázár arról beszélt, hogy neki két célja van:

az utas járjon jól,

a munkások motiváltak legyenek.

Ismertette, hogy eddig 10 millió vármegye és országbérletet adtak el.

Ennek a kormányzati ciklusnak ez eddig a legnagyobb rezsicsökkentése – tette hozzá a miniszter.

Kötöttünk egy megállapodást a főpolgármesterrel, még a Fideszből is megkóstolgattak, de 1 millió 300 ezer olyan budapesti van, aki ennek a megállapodásnak a nyertese

– mondta a miniszter, aki szerint demokratizálták a közösségi közlekedést. A legfontosabb szerinte, hogy a munkások elégedettek legyenek, ezért „óriási” béremelést hajtottak végre.

Lázár János ezután egy ötpontos közlekedési akciótervet jelentett be:

szeretnének végrehajtani egy komoly fordulatot, mert egyelőre nem világos, hogy a közlekedés milyen jog. Szeptemberben új személyszállítási törvényt visz Lázár a Parlament elé. A közlekedéshez való jogot állampolgári alapjoggá szeretné nyilvánítani. Szabályozni kell, hogy a közlekedés területén minimálisan mi illeti meg választópolgárokat. A lakóhely és a járásközpont között a magyar állam köteles naponta háromszor oda-vissza közlekedést biztosítani átszállás nélkül.

Magyaroroszágon 500 településen ez egyáltalán nem megoldott. 150-et nem kapcsoltuk be, 350-ről pedig mélyen hallgatunk.

A második pont, hogy a járásközpontból be kell jutni a megyeszékhelyre minimum kétszer oda-vissza átszállás nélkül és minimum a megyeszékhelyről Budapestre naponta kétszer átszállás nélkül el lehessen jutni.

A második pont a vasútépítés. Új vasútépítésbe kell kezdeni. 6500 kilométernyi vasutat használunk, az elmúlt 14 évben 1200 kilométernyi vasutat újítottak fel. A vasúti pályák 50 százalékán már sebességkorlátozás van. A kormány az Európai Beruházási Banktól vesz fel hitelt, 1 milliárd eurót, és ezt még saját erőből megtoldják 1 milliárd euróval. Egy új vasútpálya-építési programba kezdünk. A hitel 30 évre szól és négy év alatt kell megépíteni 500 km vasutat. Felújítják a többi között a Kiskunfélegyháza-Szeged vonalat, Székesfehérvár és térségében fejlesztenek. Villamosítanak, megépítik a Gubacsi-hidat is. A budapesti hévek felújítását is tervezik, de ezt csak akkor, ha megérkeznek az uniós pénzek.

45 évesek a közlekedési eszközök (néhány újat leszámítva), ezért járműveket kell vásárolni. De első sorban magunknak kellene gyártani a járműveket, de ez nem egyszerű dolog. A Talgot folyamatosan próbálják megszerezni, erre Lázár reális esélyt lát.

Azt kell látni, hogy van egy nagy kereslet, ehhez próbálunk magyar gyártást szervezni külföldi partner megvásárlásával.

A másik lehetőség, hogy új járműveket vásárolnak. Ezeket most a GYESEV-től tudják megvenni, de ha most megrendelnek egyet, az 4 év múlva érkezik ide. Használt járművet is beszerezhetnének, de Lázár szerint jó minőségűből kevés van. Ettől függetlenül igyekszik Lázár ilyen járműveket is beszerezni.

Új MÁV-applikáció lesz, felújítanak épületeket, állomásokat. Külön projekt lesz a Déli-pályaudvar felújítása. Szanálják a MÁV által nem használt területeket, a kisebb pályaudvarokat is igyekeznek felújítani.

Új rendszerre van szükség. Régi rendszerbe új pénzt nem lehet betenni – mondta Lázár.

A MÁV Zrt.-nek három leányvállalata lesz. Egyik a személyszállításért, a másik a pályaműködtetésért, a harmadik a back office-ért felel.

Lázár ezután elmondta, hogy az új rendszerhez új menedzsment kell,

ezért Pafféri Zoltán szeptember elsejével távozik, őt Hegyi Zsolt a MÁV Start vezérigazgató-helyettese váltja.

Lázár elismerte, hogy nem a tömegközlekedés volt a fókuszban az elmúlt években, a kötött pályára csak uniós forrást költöttek. Szerinte a tarifareform most nagy fordulatot hozott, ez elbillentette a vitát, hogy kell-e tömegközlekedés vagy nem. A home office-szabállyal kapcsolatban elmondta, hogy:

Olyan nincs, hogy ekkora vállalatnál több ezer ember otthonról dolgozzon.

A miniszter nagy hibának gondolja, hogy ha valaki a hőség következményeiből politikai hasznot akar kovácsolni. Ezután arról beszélt, hogy nincs az ország, az infrastruktúra felkészülve erre az időjárásváltozásra.

„Sajnos most már fel kell készülni erre. Azt nem lehet mondani, hogy az emberek ne induljanak el. A megoldás egyelőre az, hogy buszokkal váltjuk ki a vonatokat. 50 éves járművekkel nem tudunk nekivágni a 40 foknak.” – tette hozzá. Lázár beszélt arról is, hogy a kínaiakkal tárgyalnak a V0 megvalósításáról és vasúti összeköttetésről Budapest és a Liszt Ferenc Repülőtér között. A miniszter nemrég keményen kritizálta Mészáros Lőrincet, de Lázár szerint ebben nincsen semmi meglepő, mert

ebben az épületben ebből minden nap van 12. A vállalkozókkal való csata az mindennapos.

Vitézy Dávid Lázár szerint két nagy lehetőséget kapott a Fidesztől, de egyikkel sem élt. „Megértem, hogy itt komoly mentális probléma van. (…) De igazából ő az egyetlen oka, hogy nem lett közlekdési miniszter és nem lett főpolgármester.(…) Ungár Péter ötlete zseniális volt, de a kivitelező nem tudta végrehajtani ezt a lehetőséget (…) Ő magával van a probléma.” Lázár egyébként nem értett egyet azzal, hogy a Fidesz visszalépett Vitézy javára.

Ahogy korábban megírtuk, az ÉTDR tájékoztatási felülete megszűnik, így az előző évek építési ügyeinek nyilvános anyagai mellett a jövőben tervezett beruházások részletei sem lesznek láthatók. Lázár szerint senkinek semmi köze, hogy „milyen lesz valakinek a fürdőszobája”. Szerinte annyi változott, hogy most már csak az érintettek nézhetnek bele.

A KRESZ megújításával kapcsolatban a miniszter úgy fogalmazott, hogy a tartalmi vitákban nem vesz részt.

Vannak elvek, például a gyengébbek (gyalogos, kerékpáros) védelme. Én ezzel egyetértek.

Néma gyereknek anyja sem érti a szavát – ezt Lázár János már azzal kapcsolatban mondta, hogy az Agrárminisztérium is ellenzi, hogy állatparkkal, nemzeti parki igazgatósággal adjanak magánkézbe Lázárék egy kastélyt. Hozzátette: neki az Agrárminisztérium nem jelezte a problémáját, de mérlegelni fogja a helyzetet.