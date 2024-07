6,5 milliárdos kifizetést blokkol Magyarország Ukrajnának addig, amíg nem indul meg az orosz kőolajszállítás

Az Európai Békekeretből származó 6,5 milliárd forintos fegyverszállítási ellentételezés kifizetését Ukrajnának mindaddig blokkolni fogja Magyarország, amíg Kijev nem teszi újra lehetővé a Lukoil zavartalan kőolajszállítását Ukrajnán keresztül Magyarországra – többek között erről beszélt Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az ATV Híradónak.

Szijjártó szerint két európai uniós tagország, Magyarország és Szlovákia energiaellátását is veszélybe sodorják az ukránok, mert nálunk a kőolajimport 33, a szlovákoknál körülbelül 40-45 százaléka származik a Lukoiltól, Oroszországból Ukrajnán keresztül. A külügyminiszter beszélt arról is, hogy a MOL-lal azon dolgoznak, hogy milyen jogi technikai megoldások szükségesek ahhoz, hogy hosszú távon is biztosítsák az ország energiaellátását, ha az ukránok nem lépnek. „Én azt gondolom, hogy itt ez egy kristálytiszta helyzet, és az Európai Bizottságnak igenis rá kell szorítania Ukrajnát arra, hogy tegye ismételten lehetővé a Lukoil olajszállításait Ukrajnán keresztül” – mondta a külügyminiszter, aki hétfőn Brüsszelben „egy elképesztő hisztivel” találta magát szemben.

Európa háborúpárti politikusai, élükön Josep Borrell főképviselővel, aki pedig a legháborúpárti európai politikusok közé tartozik, jól láthatóan minden frusztráltságukat kiadták magukból, ami annak nyomán keletkezett, hogy nem tudták elviselni, hogy a magyar miniszterelnök egy békemissziót hajtott végre az elmúlt hetekben. Valószínűleg nehezen viselik azt, hogy ők maguk már nincsenek abban a helyzetben, hogy minden a világpolitika és a világ biztonsága szempontjából fontos szereplőjével beszélhessenek. Valószínűleg frusztrálja őket az is, hogy most már minden európai ember számára világos, hogy az elmúlt két és fél év stratégiája teljesen elhibázott volt. Nyilvánvalóan tartanak attól, hogy egyszer majd felelősséget kell vállalniuk ezért, és ezért valami egészen hisztérikus kirohanás-cunamival találtam szembe magamat

– mondta Szijjártó az ATV Híradónak azzal kapcsolatban, hogy az európai uniós külügyminiszterek augusztusi találkozója Budapestről Brüsszelbe kerül.