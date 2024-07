Hazugság, hogy a bántalmazás után bocsánatot kért a fiamtól – mondja a karateedző által felrúgott kisfiú édesanyja

Bár a férfi, aki a szolnoki kalandparkban felrúgta a rábízott kisgyereket, szombaton azt állította, hogy rögtön bocsánatott kért a hétéves kisfiútól, a fiú édesanyja szerint ez nem igaz.

Hazugság, hogy a bántalmazás után bocsánatot kért a fiamtól és a tenyerén hordozta volna. Roli azt mondja, semmi ilyen nem történt! Az igaz, hogy napokkal később elvittem hozzá karatézni, de akkor még mit sem tudtam a történtekről

– mondta Tóthné Nagy Judit a Blikknek.

A férfi korábban azt nyilatkozta az RTL Híradónak, hogy rögtön bocsánatot kért: „Az elkövetkező napon szinte a tenyeremen hordoztam, nagyon jó barátságot kötöttünk. Odáig eljutottunk, hogy pénteken ő maga jelentkezett karatéra, majd hétfőn jöttek is az édesanyjával” – mondta az RTL Híradónak a férfi.

Tóthné Nagy Judit most azt mondta, abba beleegyezett, hogy a férfi személyesen kérhessen majd elnézést tőle és fiától:

A hónap végén jön haza külföldről, s abban maradtunk, utána keresni fog. Beleegyeztem, mert szeretném, ha a fiam lelke megnyugodhatna, de utána soha többé nem akarom látni

– mesélte a Blikknek Tóthné Nagy Judit. Nem szeretné, hogy átmenjen hozzájuk a férfi, ezért máshol fognak találkozni.

A. Tibor karateedző szombaton azt nyilatkozta, visszavonul a sporttól, de a Magyar Karate Szakszövetség (MKSZ) ezt megelőzőleg minden karateoktatási tevékenységtől véglegesen eltiltotta, ahogy a mester cím használatától is, dan fokozataitól megfosztották, edzői engedélyét visszavonták. Az MKSZ jászberényi székhelyű egyesületét, a Yakuzákat is eltiltotta a táborszervezéstől, és kizárta a szövetségből. Azóta egykori tanítványa nemi erőszakkal is megvádolta a férfit, míg a kalandparkban történtek miatt a rendőrség is nyomoz.