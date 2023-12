Az AP a szuveneritásvédelmi törvénnyel kapcsolatban érdeklődött, mire Orbán először is azt mondta, hogy ez egy komoly kérdés, „nem akarja elütni egy tréfával”.

Nem történt még semmi, valamifajta félelmekről beszélünk

– vélekedett, szerinte az történt, hogy „a legutóbbi parlamenti választásokon a választást befolyásoló céllal jelentős pénz jelent meg”. Ezért dolgoztak azon, hogy bezárják azokat a kiskapukat, amik miatt ez megtörténhetett, de nem meri azt mondani, hogy ez hibátlanul fog működni.

Eltelik majd néhány hónap, látni fogják, hogyan működik, és ha hozzá kell nyúlni, akkor majd hozzányúlunk – szögezte le.

Mi antikommunista harcosok vagyunk, innen indultunk ki

– fogalmazott a miniszterelnök, aki szerint fel kell fedni, mi az igazság, így indultak a Fidesszel is egykor. Most is azt mondja, hogy van itt egy nagy, külföldről jövő erő, a védekezés egyetlen lehetősége a nyilvánosság és a transzparencia.