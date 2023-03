Hirdetésben keresnek jogászt Lázár János kabinetjébe

Fontos, hogy önállóan gondolkodjon, de csapatjátékos is legyen.

A Profession.hu oldalon tette közzé az Építési és Közlekedési Minisztérium, hogy jogászt keresnek Lázár János miniszteri kabinetjébe. A Blikk megkeresésére a tárca sajtóirodája jelezte, a hirdetés bár szokatlan lehet, de Lázár János korábban a Fidesz frakcióvezetőjeként, majd kancelláriaminiszterként is adott fel ilyet, és most is van olyan munkatárs, aki így lett a tágabb miniszteri stáb tagja.

Az álláshirdetés szerint olyan jogi egyetemi végzettséggel rendelkező, esetleg államvizsga előtt álló jelentkezését várják, aki ismeri az irodai szoftvereket, jó a kommunikációs készsége,

önálló gondolkodás jellemzi, megoldásorientált, csapatmunkára képes.

Előnyt jelent az 1-3 év munkatapasztalat, de a nyelvvizsga nem feltétel. Cserébe kihívásokkal teli feladatkört, fejlődési lehetőséget, versenyképes bért, béren kívüli juttatásokat kínálnak.