Donáth Anna jogerősen pert nyert a TV2, az Origo és a Ripost ellen abban perben, melyet személyiségi jogai megsértése miatt indított – közölte a Momentum Mozgalom.

Közleményük szerint Donáth korábban az összes sajtó-helyreigazítási pert megnyerte, amit a propaganda ellen indított, most pedig a személyiségi jogi perben is neki ítélt a bíróság.

Mint írják, a jogerős ítélet szerint a „fideszes propagandának” el kell távolítania az összes olyan cikket, amiben valótlanul állították, hogy Donáth Anna egy lányt zaklatott. Továbbá bocsánatkérő közleményt is közzé kell tenniük, a TV2 Tények műsorában pedig be is kell olvasniuk, hogy valótlanságot állítottak.

Hozzátették, az említett orgánumokat összesen 4 millió forint sérelemdíj fizetésére is kötelezte a bíróság.

Donáth Anna EP-képviselőt az ítélet kapcsán úgy fogalmazott: