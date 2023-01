Masszív benzinturizmus a magyar határon: Szlovákia és Románia is olcsóbb, át is járunk tankolni

Masszív benzinturizmus a magyar határon: Szlovákia és Románia is olcsóbb, át is járunk tankolni

Szlovákiába és Romániába is átjárnak Magyarországról tankolni, mostanában egyre többen – erről számolt be az infostart.hu és a Blikk is.

Az infostart.hu szerint nemrég még a Szlovákiában élők lépték át a déli határt, hogy olcsóbban tankolhassanak, ám most úgy néz ki, fordult a kocka, és egyre több magyar rendszámú autó jelenik meg a szlovák oldalon található benzinkutakon.

Ennek oka pedig egyszerű: mióta Magyarországon megszűnt a benzinárstop, egyre nagyobb a nyüzsgés a szlovák töltőállomásokon. A magyarországi árakhoz képest a Szlovákiába átjárók akár 30 százalékot is megspórolhatnak.

A Blikk pedig azt írta, hogy a határmenti Kübekháza szinte minden autósa átjár a román oldalra, ha kiürül a tank. A lap hozzáteszi, hogy mivel a Mol romániai kútján körülbelül 120 forinttal olcsóbban lehet tankolni, mint idehaza, még az önkormányzat mikrobuszát is Romániában tankolják meg. Az üzemanyagon így egy pár kilométeres kitérővel 5-6000 forintot lehet spórolni.