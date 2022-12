Precedensértékű ítélet mondta ki, hogy a kórház megsértette az édesanya jogait

Egy precedensértékű jogerős ítélet szerint az édesanyáknak kapcsolattartási joguk van a csecsemőjükkel, amit nem lehet indokolatlanul és aránytalanul korlátozni – adta hírül a blogján a Társaság a Szabadságjogokért. A jogvédő szervezet szerint ez a verdikt segíthet minden várandós nőnek, hogy megismerhessék a jogaikat, és ne kelljen a perben szereplő anyához hasonló traumákat átélniük.

A konkrét ügyben a TASZ ügyfelét, Henit a szülés után azonnal elválasztották az újszülött fiától, majd koraszülöttségre hivatkozva csak napi kétszer fél óra látogatást engedélyeztek neki. A szülők ezt nem fogadták el, és átvitték a kisfiút egy másik kórházba, ahol annyi időt tölthetett együtt édesanya és fia, amennyire szükségük volt. A most megszületett jogerős ítélet szerint az első kórház eljárása jogsértő volt, mert az édesanyának joga van a csecsemőjével kapcsolatot tartani, és ez aránytalanul és indokolatlanul nem korlátozható.

Mint írják, Heni öt éve harmadik gyermekével volt várandós, amikor váratlanul, a 34. héten megindult a szülés. Férjével azonnal a kórházba siettek, ahol pár óra vajúdás után és szükségtelen beavatkozások nélkül megszületett Benjámin, aki azonnal felsírt. Pár perccel később azonban a kisfiút elválasztották Henitől, inkubátorba helyezték, az édesanyának pedig napi kétszer fél óra látogatást engedélyeztek.

Heni elfogadhatatlannak tartotta, hogy ilyen keveset találkozzon újszülött kisbabájával, ezért többször kérte az osztályvezető főorvost, hogy több időt lehessen Benjáminnal, azonban a házirendre hivatkozva elutasították ezt. A szülők úgy döntöttek, hogy saját költségen és felelősségre a Cerny Alapítvány segítségével átszállítják fiukat egy baba-mama barát kórházba. A Semmelweis Egyetem I. sz. Gyermekklinikáján teljesen más hozzáállást tapasztaltak: koraszülöttsége ellenére tetszőleges időt tölthettek együtt Benjáminnal, állandó testközelben tarthatták. Heni naponta 6–10 órát töltött újszülött gyerekével, és meg is szoptathatta.

A korai elválasztást, a kétnapos elszakadást és az ezáltal okozott traumát azonban sem Heni, sem Benjámin nem heverte ki. Benjámin több figyelmet igényel, mint a testvérei, 3 éves koráig akár nyolcszor is felkelt éjszakánként, és testi kontaktus nélkül a mai napig nehezen tud elaludni. Édesanyja szerint mindez összefügghet azzal, hogy összesen több mint 48 óra telt el, mielőtt maga mellett tarthatta volna újszülöttként.

A TASZ szerint Heniék története nem egyedülálló, rengeteg nőt ér nap mint nap szülészeti erőszak. Az újszülött és az anya elválasztása bevett kórházi gyakorlat, különösen koraszülésnél. Bár sokan megszenvedik ezt a hozzáállást, csak kevesen tudják vagy akarják az ügyet jogi útra terelni. A jogvédő szervezet nemcsak azért vállalta el Heni ügyét, mert hitük szerint az édesanyák és csecsemőik érdekét az szolgálja leginkább, ha az első órákban és napokban minél több időt tudnak egymással tölteni, hanem azért is, mert ezt a magyar jogszabályok is kimondják. Az emberi méltóságot, a családi élet és a magánszféra védelmét, valamint a gyermek védelméhez és gondoskodáshoz való jogát az Alaptörvény védi, a hatályos egészségügyi törvény pedig rögzíti a kapcsolattartáshoz való jogot is.