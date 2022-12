Az újabb kirúgások után ismét sztrájkolnak a pedagógusok – írja meg nekünk tapasztalatait!

A Klebelsberg Központ előtt tartott, múlt hét szombati tüntetésen jelentették be, hogy november 18. után december 8-án ismét országos munkabeszüntetés következik az oktatásban.

A kollektív sztrájkot viszont már az ország számos pontján tiltakozások előzték meg: a Tanárok a Tanárokért összesítése szerint múlt hét csütörtök óta 93 iskola összesen 929 tanára kezdett munkabeszüntetésbe. Ezzel válaszoltak a pedagógusok arra, hogy a Belügyminisztérium múlt szerdán közölte: rendkívüli felmentéssel szüntették meg három főváros gimnázium pedagógusainak közalkalmazotti jogviszonyát. A nyolc tanár kirúgásával már 13-ra nőtt a tiltakozások miatt elbocsátott pedagógusok száma.

A kirúgásokat követően iskolák tucatjaiban kezdődtek tiltakozások, a tanárok polgári engedetlenséggel, a diákok ülősztrájkkal tiltakoztak a kormányzati retorzió ellen. A budapesti Kölcsey Ferenc Gimnázium tanulói például hétfőn a Belügyminisztérium elé vonultak, ahová egy Maruzsa Zoltánnak és Pintér Sándornak címzett levelet vittek magukkal, mások pedig a múlt csütörtök óta folyamatosan a tárca épülete előtt virrasztanak.

Több iskolából már a csütörtöki munkabeszüntetés előtt jelezték lapunknak, hogy nem csak egynapos akcióra készülnek: a fővárosi Brassó Utcai Általános Iskola 35 dolgozója például december 20-ig sztrájkol a tervek szerint.

A diákok az eddigi országos munkabeszüntetések alkalmával élőlánccal fejezték ki támogatásukat az oktatóik mellett, most közel száz iskolában ülősztrájk szerveződik a tanárok melletti szolidaritásból. Lesznek még egyéb megmozdulások is: a 11. kerületben útlezárásra készülnek a diákok, a Blaha Lujza téren ülősztrájk lesz, de a Sándor-palotához is szerveződik tiltakozás az oktatásért.

A 24.hu az elmúlt hetek megmozdulásaihoz hasonlóan most is szeretne a lehető legtöbb közvetlen tapasztalat, információ birtokában beszámolni arról, hogy különböző iskolákban és településeken hogyan tiltakoznak pedagógusok, diákok és szülők. Várjuk a leveleket az egyes iskolákban szervezett ülősztrájkkal kapcsolatban, és arról is, hogy az egyes iskolákban

a munkabeszüntetés mely formáját választották,

hány pedagógus csatlakozott az akcióhoz,

a szülők és a diákok hogyan támogatják a megmozdulást.

Arról is várjuk az információkat, hogy a tankerületek részéről milyen jelzések érkeztek az iskolákba. Kiváltképp kíváncsiak vagyunk azon pedagógusok jelentkezésére, akik korábban az állásuk elvesztésével fenyegető levelet kaptak a fenntartótól, valamint szeretnénk tudósítani arról is, milyen tiltakozás zajlik azokban az intézményekben, ahol elbocsátottak tanárokat.

Kérjük a pedagógusokat, a szülőket, a diákokat, az olvasóinkat: írják meg tapasztalataikat a sztrájkról és a különféle budapesti, illetve a vidéki ülősztrájkokról, megmozdulásokról!

Küldjék levelüket „Pedagógussztrájk” tárggyal az info@24.hu e-mail címre!

A tiltakozások pénteken is folytatódnak, ugyanis az Egységes Diákfront péntek délután fél hattól szervez demonstrációt a Flórián térről az MTVA Kunigunda úti székházához. A diákok már november 9-e óta szeretnék elérni, hogy megszólalhassanak a köztévében az oktatásban zajló tiltakozási hullámról, ám egyelőre nem jártak sikerrel, így addig különféle megmozdulásokat szerveznek, amíg nem teljesül a kérésük.