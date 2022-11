Levélben kéri Rétváritól a Magyar Orvosi Kamara, hogy vegyék figyelembe a javaslatait

Levélben fordult Rétvári Bence belügyminiszter-helyetteshez a Magyar Orvosi Kamara (MOK), amely több ponton is módosítaná vagy visszavonná az egészségügy átalakításáról szóló törvényjavaslatot.

A hétfői keltezésű levélben Kincses Gyula, a MOK elnöke azt kérte Rétváritól, hogy terjessze a parlament elé a szakmai szervezet által készített módosító indítványokat az ellátásbiztonság javítása és az ágazati munkabéke fenntartása érdekében. A kamara elnöke egyúttal arra kérte a miniszterhelyettest, hogy a MOK elnökségének néhány tagja részt vehessen a törvényjavaslatot tárgyaló országgyűlési bizottsági ülésen és a végszavazáson.

A MOK egy hete közölte, hogy elnöksége nem támogatja az egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló törvénytervezet jelen formájának Parlament elé terjesztését. A szervezet az MTI-n keresztül kiadott közleményben akkor azt jelezte, hogy az orvostársadalom széles körének bevonása és a vélemények összegzése után alakították ki az álláspontjukat, mert attól tartanak, hogy a kormány által tervezett módosítások egy része veszélyezteti az ellátásbiztonságot és az orvoskollégák közellátásban maradását.

A MOK szerint fontos, hogy a kormányzat belekezdjen végre az egészségügy átalakításába, és a szakdolgozók bérrendezésének ígéretét is örömmel fogadták, de a törvényjavaslat szerintük jelentős kockázatokat rejt.

Az új egészségügyi törvénycsomag, amely várhatóan szerdán kerül a parlament elé, jelentősen alakítaná át a betegellátás rendszerét. A fővároson kívüli ügyeleti ellátást például az Országos Mentőszolgálatnak szervezné ki, és lehetővé tenné azt is, hogy a kórházi dolgozókat rugalmasan osszák be a megyei intézmények között, igaz, utóbbihoz vannak szigorú megkötések is.

A törvénytervezet lehetőséget biztosítana arra is, hogy az orvosok fizetése akár 20 százalékkal csökkenjen a teljesítményük alapján, amit a kamara szintén elutasít.