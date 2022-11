Friss lista: több mint 200 településen vannak már tankolási korlátozások

Jó pár településsel bővítettük azoknak a helységeknek a listáját, ahol korlátozásokat bevezető kutak találhatóak – ez olvasható a Független Benzinkutak Szövetségének (FBSZ) levelében, amit a 24.hu-nak megküldtek.

Azt követően, hogy a Mol bejelentette, jövő héttől átmenetileg nem szállít üzemanyagot azoknak a magánkutaknak, amelyekkel a benzinárstop bevezetése után szerződött, az FBSZ levelet írt a vállalat vezérigazgatójának, Hernádi Zsoltnak, és Orbán Viktor miniszterelnöknek. Ebben azt kérték, hogy azonnal bírálják felül ezt az intézkedést, „hiszen Önök felelősek az ellátásért, az Önök felelőssége a karbantartás időben történő elvégzése is, a stratégiai készletek visszatöltése is, és ebből következően az Önök felelőssége az is, amibe a vidéki lakosságot és vállalkozásokat kényszerítik, ha nem teljesítik, amit vállalta”.

Múlt héten megírtuk: Balassagyarmaton van olyan kis benzinkút, ahol már csak egy litert lehet tankolni.

Az FBSZ friss, több mint 200 településnevet tartalmazó listáját itt tudja megtekinteni.