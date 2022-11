A hódmezővásárhelyi Fidesz az ellenzéki városvezetést szólította fel, hogy védje meg a postát

Meglepő módon a kormánypárt követeli az ellenzéki vezetésű várostól, hogy lépjen fel egy kormányzati támogatással meghozott döntés ellen. Konkrétabban a Fidesz Hódmezővásárhelyi Szervezete üzent nyilvánosan a Márki-Zay Péter vezette önkormányzatnak, hogy mentse meg a postát.

Felszólítjuk Hódmezővásárhely városvezetését, hogy tüntetések helyett cselekedjen, mentse meg az ideiglenes bezárástól a három érintett vásárhelyi postát

– olvasható a Fidesz Hódmezővásárhely Facebook-oldalán.

Szerintük a jó anyagi helyzetben lévő Hódmezővásárhelynek nem lehet akadály, hogy elengedje a bérleti díjakat és felajánlja a helyi kisposták rezsiköltségének a kifizetését, megteremtve ezzel a lehetőséget a helyben élőknek a postai szolgáltatások további igénybevételére.

Hasonló tervvel állt elő Őrsi Gergely, a II. kerület polgármestere is. Ők egyedi bélyegeket csináltak, és azt mondták: két helyiségüket is ingyen adnák bérbe, sőt a gáz- és villanyszámlát is kifizetnék a postának, ha vállalnák, hogy nem zárják be az ott működő fiókjaikat. Eddig azonban semmilyen visszajelzést nem kaptak a javaslatra.