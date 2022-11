Deutsch: Ezért szavazta meg Orbán a brüsszeli szankciókat

Az Európai Unió hazug, átverte az embereket.

A háború rossz, Oroszország rossz, de semmi sem olyan rossz a gazdaságnak, mint a szankciók.

A Fidesz mindent megtesz, amit tud, de ők se mindenhatók.

Nagyon nehéz lesz, minden drágul, de ha nem a Fidesz, akkor csak a tökkelütött dollárbaloldal marad.

Ezek voltak a főbb üzenetei Deutsch Tamásnak a nagykátai városi könyvtárban tartott előadásában, amelyről a 444 számolt be részletes tudósításában. A Fidesz európai parlamenti képviselőjének az volt a feladata, hogy elmagyarázza a párt helyi szimpatizánsainak, miért rosszak az Oroszországra kivetett uniós szankciók, és miért kell erről nemzeti konzultációt tartani.

A portál szerint Deutsch először is elmagyarázta, milyen különleges, Európában példátlan társadalmi egyeztetés a nemzeti konzultáció, amiben szerinte igenis mindenféle vélemény elhangozhat. Bezzeg Brüsszel – hallottuk később – csak pózol a nagy demokrata szerepében, valójában sosem kérdezi meg az embereket. Mielőtt rátért volna a szankciókra, Deutsch „minden félreértés elkerülése végett” elítélte Oroszországot és a háborút. Szerinte „jóakaratú ember” nem tehet mást, mint hogy elítéli, ha egy ország agressziót követ el a szomszédjával szemben, és még inkább, ha atomhatalomról van szó, mert „az nem játék”.

A szankciókról szólva Deutsch hazugsággal vádolta az EU-t, mondván, a februári versailles-i csúcstalálkozón még mindenki azt mondta, hogy nem lesz energetikai szankció. Aztán mégis lett – igaz, az olajembargó még nem lépett hatályba, de ezt Deutsch nem tette hozzá, jegyzi meg a 444 –, a gázár pedig kilőtt. Azt szintén nem említette a politikus, hogy a gáz ára már a háború előtt is emelkedett, mert Putyin csökkentette az Európába szállított mennyiséget, és így tett a háború óta eltelt hónapokban is.

De akkor miért szavazta meg Orbán a szankciókat? – tette fel Deutsch a kérdést saját magának. Nem is szavazta meg, legalábbis az olajembargót addig nem, amíg ki nem harcolta, hogy Magyarország kedvezményt kapjon, ahhoz viszont Magyarországnak nem volt elég ereje, hogy a többi 26 országot eltántorítsa a rossz döntéstől, ami végül is közvetve minket is sújt – magyarázta Deutsch.

A fideszes EP-képviselő szerint nem szabad nagyon pesszimistának lenni, Magyarországon nem lesz recesszió, de azért nagyon nehéz idők várnak ránk. Elfelejthetjük azokat az éveket, amikor csak az élet szokásos nehézségei közt kell boldogulnunk, mindig lesz valami nagyobb baj: migráció, világjárvány, háború.

Ebben a helyzetben képzeljék el Magyarország miniszterelnökét Márki-Zay Péternek

– borzongatta meg végül a hallgatóságot Deutsch a 444 tudósítása szerint.