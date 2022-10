A pedagógus tiltakozásokat ellenző tanárként mutatta be a Hír TV a Fidesz budaörsi elnökét

Hagyományos középiskolai tanárként mutatták be a Hír TV kedd esti műsorában Czuczor Gergelyt, aki egyébként a budaörsi Fidesz elnöke, egyben önkormányzati képviselő – írja a 444.

Czuczor erősen kritizálta a tüntető tanárok követeléseit. A tüntetések időzítéséről azt mondta, „az egész magyar társadalmat súlyosan érintik az elhibázott szankciókból eredő különféle problémáink, a rezsiárak, az infláció, és ebben a helyzetben inkább összefogásra lenne szükség. De szerinte a béremelésért tüntető tanárok ehelyett „ennek a jogos követelésnek az élére állva hangulatot keltenek. Ez szerintem nem túl szerencsés, mert most nem ennek lenne itt az ideje.”

A Hír TV csak azt felejtette el megemlíteni, hogy a tanári fizetése mellett Czuczor Gergelynek is mellékállást kellett vállalnia: ő a budaörsi Fidesz elnöke, önkormányzati képviselője, 2019-ben a polgármesterségért is őt indította a kormánypárt. A megszólaló politikai tisztségeire a műsorvezető utalást sem tett, csupán középiskolai tanárként mutatta be őt.

A műsorban nem esett szó Czuczor politikai szerepvállalásáráról és arról sem, hogy a havi bruttó 238 600 forintos tanári fizetését tanácsadással egészíti ki. A vagyonnyilatkozata szerint havi bruttó 800 ezer forintért ad PR-tanácsokat az Eurolex Consulting Kft.-nek.