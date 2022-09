Novák Katalin: A nők értenek a válságkezeléshez

Novák Katalin köztársasági elnök azután, hogy részt vett II. Erzsébet királynő temetésén, az ENSZ női állam- és kormányfőknek szervezett New York-i fórumára utazott, ahol kijelentette:

a nők értenek a válságkezeléshez, anyaként rendelkeznek ezzel a tapasztalattal, és képesek közösségeket összetartani.

A női vezetők tanácskozásán Novák szorgalmazta, hogy a nők lehetőséget kapjanak arra, hogy teljes életet éljenek, ne kelljen választaniuk anyaság és karrier között, és a nők köréből kikerülő vezetők erre is példát jelenthetnek. Szerinte erre jó példa a magyar család politika, amely erre lehetőséget teremt a terhek megosztására azáltal, hogy az apák, sőt a nagyszülők is felvehetik a gyermekvállaláshoz kötődő támogatásokat, míg a négy- vagy többgyermekes anyák teljes szja-mentességet kapnak. Megjegyezte, hogy a magyar kormány szeretné ezt kiterjeszteni a háromgyermekes anyákra is.

Novák Katalin hozzászólásában harmadikként példaként azt emelte ki, hogy a női vezetők példaképek lehetnek a család és karrier összeegyeztetésének megteremtésében.A női állam- és kormányfők fórumát az ENSZ Közgyűlésének előző, valamint jelenlegi elnöke, a magyar Kőrösi Csaba hívta össze. A tanácskozást Helen Clark, Új-Zéland korábbi miniszterelnöke vezette, azon részt vett a világ több tucat országának női vezetője. A felszólalók között volt – a magyar köztársasági elnök mellett – Izland, Banglades, Uganda miniszterelnöke. A fő témák a nemek közötti teljes társadalmi egyenjogúság elérése, ennek módjai, valamint a nők minél teljesebb bevonásának lehetséges társadalmi előnyei voltak.

Novák Katalin hivatalos programja szerdán folytatódik New York-ban, ahol helyi idő szerint kora délután az ENSZ Közgyűlésében is felszólal.

(MTI)