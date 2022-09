Eltűntek Magyarországról az orosz turisták, sok százmilliós bevételtől esik el a turizmus

Az orosz turistákat is érintő uniós vízumkérdésről közölt cikket a G7, amelyben külön szó esik arról, hogy esett vissza az Oroszországból Magyarországra érkezők száma a háború évében.

Az általános európai helyzetről azt írja a portál, hogy az „európai közvéleményt irritálja a háború alatt EU-s országokba érkező orosz turisták látványa, a tagállamok illetékes miniszterei a vízumfeltételek szigorításáról tárgyalnak, még a teljes tiltás is terítéken van.” Ráadásul eközben „Oroszországot már most is egyre nehezebb elhagyni. A gyakorlatban több ország már nem ad ki turistavízumot, a kevés megmaradt légijáratra nagyon megdrágultak a jegyek. Moszkvában jellemzően már csak készpénzt fogadnak el a repülőjegy-értékesítők, és a külföldre utazó oroszok a Mastercard és a Visa által kiállított bankkártyáikat sem tudják használni a szankciók miatt.”

Nem csoda, hogy Európa-szerte megcsappant az orosz turisták száma. Így Magyarországon is. Néhány példa:

Hévízen például az összes vendégéjszaka 17 százaléka oroszokhoz kötődött, ők ráadásul kifejezetten sokat költő vendégnek számítottak. Az Ukrajna elleni invázió óta viszont az oroszok a légtérzár miatt már csak kerülővel, Törökországon vagy Szerbián keresztül érkezhettek, a repülőjegyek drágulása miatt azonban ők hamarosan elmaradtak, nagy kiesést okozva ezzel Hévízen.

Hasonlók a tapasztalatok a másik népszerű fürdővárosban, Hajdúszoboszlón is, a fővárosi történelmi fürdőkben (Gellért, Széchenyi, Rudas, Lukács) pedig 311 millió forint bevételkiesés volt idén az oroszok hiánya miatt a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. becslése szerint.

A Magyarországra irányuló orosz idegenforgalom nagyon jelentős visszaesése a KSH statisztikáiból is látszik. A kereskedelmi szálláshelyeken bejelentett vendégéjszakákat tekintve a háború kitörése óta országosan is megtizedelődött az oroszok száma. Míg januárban még 54 ezer, március, április, májusban már csak havi 5-6 ezer orosz vendégéjszaka szerepel a hivatalos magyar nyilvántartásban.

A háború, és az oroszországgal feszült helyzet ellenére azonban a teljes uniós vízumtilalom nehezen képzelhető el Európában. Akik az unióban ez ellen érvelnek, azok szerint a teljes tiltással a Putyinnal szembenálló oroszokat is büntetnék, ami rossz jelzés lenne az orosz közvélemény még Európától nem teljesen elidegenített részei felé.