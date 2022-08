Több iskolában napokkal a tanév kezdés előtt még mindig tanárokat keresnek

Bár alig két hét maradt már csak a tanév kezdetéig, sok intézményben még most is égető a tanárhiány. Ezt mi sem példázza jobban, mint az RTL Klub riportja, melyben arról számolnak be, hogy nem egy esetben már a hivatalos kereteken túllépve, a közösségi médiában folyik a vadászat az intézmények részéről.

A legtöbb helyen nem árulnak zsákbamacskát, az egyik iskola például azzal a szöveggel próbálja magához édesgetni a pedagógusokat, hogy „nálunk sincs kolbászból a kerítés, de van támogató környezet”.

A helyzetre is reflektálva a pedagógus szakszervezetek arra figyelmeztetnek, hogy ha a kormány nem tesz azonnali béremelési ajánlatot, sztrájkba kezdenek. Ezt támogatná a Diákok a Tanárokért diákszervezet, akik márciusban is utcára vonultak, hogy kifejezzék a szolidaritásukat. Most szeptember 2-ára is szimpátiatüntetést szerveznek Budapestre. A Belügyminisztérium a tüntetés hírére nem reagált, de a csatorna kérdésére azt válaszolták, hogy folytatják a tárgyalásokat a pedagógus szakszervezetekkel és az Európai Bizottsággal is.