Jobbik-elnök Jakab Péternek: Ne pletykákból halljam, hogy augusztus 20-án pártot készülsz alapítani

Gyöngyösi Márton, a Jobbik elnöke nyílt levélben szólt Jakab Péterhez csütörtökön kora délután.

A Facebookon közzétett írás elején visszaemlékezett azokra az időkre, amikor Jakab Péter a miskolci városháza szókimondó politikusaként rövid idő alatt fogalommá vált a városban, majd a Jobbik megtette szóvivőjének.

– írta Gyöngyösi, aki szerint az akkori Jakab Péter egy intelligens, felkészült politikus volt, aki értett a mindennapok nyelvén, de nem futott el a komoly szakmai kérdések elől sem. Ezért választották meg a Jobbik elnökévé, és ezért tettek meg a párttagok minden tőlük telhetőt, hogy az elnökségét megkönnyítsék.

Mint írja, Jakab elnöksége első pár hónapja alatt a Jobbik újra erőre kapott, Orbán Viktor pedig egy igazi kihívóval kellett, hogy szembenézzen. Sok ellenzéki politikus között Jakab volt az, aki valóban úgy tudott beszélni, és úgy tudott érvelni, hogy abba Orbán beleremegett, folytatta.

Gyöngyösi szerint ugyanakkor elődje menet közben megváltozott.

– sorolta.

Gyöngyösi a nyílt levélben emlékeztette őt, a Jobbik népszerűsége újra csökkenni kezdett, az előválasztási fiaskó után pedig a 2022-es választások vitték be a mélyütést. Jakab vezetésével a Jobbik egyetlen egyéni országgyűlési képviselői helyet sem szerzett meg.

Itt tartunk most és innen kell újra szervezni politikai közösségünket. Ebben a helyzetben pedig még mindig nem akartad észrevenni, hogy merre tartasz. A kritikát, legyen bármilyen jó szándékú, nem akartad meghallgatni, ahogyan nem jöttél el az Országos Választmányra sem, hogy a tagsággal megbeszélhesd a kialakult konfliktusokat. Helyette egy Facebook-posztban lemondtál az elnökségről, és továbbra is csak egyetlen tanácsadódra hallgattál. És hogy hol tartunk most? Engedd meg, hogy elmondjam, hogy milyenné váltál azóta: egy görcsbe rándult arccal, szélsőbalos proletár eszméket vadul üvöltöző politikus lett belőled, akiből a közélet mémeket gyárt. Nem vagy Te már veszély Orbán Viktorra, legfeljebb tanácsadód, és a felbőszült híveid veszélyesek a jó ízlésre, amikor a Jobbik aktivistáit zaklatják alpári módszerekkel