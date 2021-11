Jakab Péter szerint az szja-visszatérítést, a nyugdíjemelést fizetjük be a drasztikus üzemanyagárral

Most először szólalt meg a Klubrádióban a Jobbik elnöke.

Jakab Péter szerint az emberek pontosan tudják, miről szól a „krumpliosztás”, vagyis a fideszes jótékonykodás.. A Klubrádióban először megszólaló Jobbik-elnök ezzel utalt arra, hogy szerinte a Fidesz ismét szavazatokat próbál vásárolni a választások előtt.

Az Orbán Viktort korábban krumplikirálynak is nevező politikus azt mondta, az szja-visszatérítést, a nyugdíjemelést most fizetjük be a drasztikus üzemanyagárral, a 400 forintos kenyérrel. Szerinte a kormány a választások előtt minden eszközt bevet, ezért nehéz dolga lesz az ellenzéknek. Úgy vélte, elsősorban a Jobbik feladata új választókat becsatornázni a kormányváltók táborába.

Az ellenzéki összefogás kapcsán megismételte, nem egymást kell legyőzni, hanem a Fideszt. Arról is beszélt, hogy Márki-Zay Péterrel a korábbi súrlódásaikat megbeszélték, számára pedig az előválasztáson az volt a legfontosabb, hogy a Jobbik politikusai, a párt által támogatott civilek közül minél többen nyerjék el a választók bizalmát.

Jakab Péter egyébként Facebook-oldalán külön is kitért arra, hogy a Fidesz 2010 előtt még nagyon is tudta, mit kell tenni az üzemanyagár csökkentéséért. Idézte is Orbán Viktort, Rogán Antalt, Varga Mihályt, Szijjártó Pétert, akik azóta már a kormány tagjai, ezért külön-külön el is küldte nekik kérdésként, hogy egyetértenek-e a saját, 2010 előtti véleményükkel, hiszen ha drága az üzemanyag, minden drága.