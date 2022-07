Grafitizésből még baj lehet

A szervezők korábban ingyen osztogatott festékszórókkal bátorították az érkezőket, hogy a tüntetés helyszínén az aszfaltra rajzoljanak grafitiket. Született is számos politikai üzenet, O1G, Orbán, takarodj és hasonlók, amit a rendőrök le is kameráztak. A rendőrök nem is csináltak titkot abból, hogy a felvételeket később rongálás címén indított eljárásban fel is használhatják. Egy kamaszt a helyszínen igazoltattak is, ő állítólag egy hóembert rajzolt az útra. A hóember elkészítését aztán több felszólaló is magára vállalta.