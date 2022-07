Benzinkutas-elnök: Bicikli, szamár, ló, ez kerülhet elő, ha a MOL-finomítóban történik valami

Nem csak Magyarország, egész Európa üzemanyaghiánnyal küzd, erről beszélt Egri Gábor, a Független Benzinkutasok Szövetségének elnöke a RTL Klub Reggeli című műsorában. Azt is mondta Egri, hogy a magyar helyzetet az is súlyosbítja, hogy a hatósági áras benzint egyedül a Mol százhalombattai finomítója termeli ki, ezért is van korlátozva szerinte a megvásárolható mennyiség. Egri emlékeztetett, hogy a százhalombattai üzemanyag-finomító a végsebességén működik, és egy váratlan technikai probléma esetén nincs más alternatíva a hatósági áras üzemanyag kitermelésére.

Ha ott beüt a krach, akkor vége. Van egy 90 napos üzemanyagkészlete az országnak és utána kész, annyi. Bicikli, szamár, ló, ez kerülhet elő.

Szerinte előreláthatóan október 1-ig marad az a helyzet, hogy naponta egyre több több bezárt benzinkúttal találkoznak az autósok. Azt mondta:

amíg a hatósági ár lesz, ez fenn fog állni.

A Reggeliben arról is beszélt, hogy

A júliusi hónap szerinte sorsdöntő lesz, hiszen ekkor a legnagyobb az üzemanyagfogyasztás a turizmus, a Balkán felé hazautazó vendégmunkások és a mezőgazdasági munkák miatt. Így

Egri szerint júliusban derülhet ki, hogy fenntartható-e októberig a hatósági ár.