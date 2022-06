Nagy volt a verseny az ellenzék és a kormány között a parlamentben, hogy ki szerint fizessenek többet a cégek

Az LMP-s Csárdi Antal a parlamentben a napirend előtti felszólalásokban arról beszélt, hogy átláthatatlan a költségvetés, mert nincs az országban olyan állampolgár, aki meg tudná mondani, jövőre mire mennyit fog költeni a kormány. Csárdi ezután keveselte, hogy mennyit fizetnek be a cégek a költségvetésbe, mert szerinte az extraprofitadókból összesen a Mol nyereségének a felét szedik csak be. Csárdinak a kormánytól Tállai András válaszolt, szerinte a magyar költségvetés Európa egyik legátláthatóbbja.

Fizessenek a gazdagok!

– mondta el ezután Jámbor András, aki a Párbeszéd frakciójában ül. Szerinte is keveset fizetnek a nagy cégek a költségvetésbe, és azt is elmondta, hogy szerinte a mostani költségvetést hívhatnák Orbán-csomagnak is. Rétvári Bence válaszként egyszerre leneomarxistázta és neoliberálisozta Jámbort.

Dúró Dóra, a Mi Hazánk politikusa arról beszélt, hogy a diplomás átlagbér szintjére kellene emelni a pedagógusok fizetését, ami szerinte sosem érte még el azt. Duró feltette a kérdést, hogy a kormány szerint elfogadható-e, hogy Brüsszel mondja meg, mennyit kereshetnek a magyar pedagógusok. Válaszként Rétvári nagyjából ugyanezt a kritikát fogalmazta meg Brüsszellel szemben, csak a másik oldalról. Szerinte az, hogy nem kapja meg Magyarország a pénzét, olyan, mintha nem használhatnánk a bankkártyánkat, mert az piros-fehér-zöld, és nem szívárványos.

Az MSZP-s Vajda Zoltán szintén Orbán-csomagról beszélt a napirend előtti felszólalásában, majd a miniszterek és a miniszterelnök fizetésemeléséről beszélt, és arra kérte a kormányt, hogy ne Brüsszelt hibáztassák. Tállai András a válaszában azt mondta, hogy az uniós pénzek elszámolásával pont Vajdának volt baja újsághírek szerint.

A momentumos Orosz Anna arról beszélt, hogy a Fidesznek négyszer adatott meg, hogy Magyarországot felemelje, de ehelyett a pénzt saját magukra költötték. Orosz szerint a Fidesz nagy bűne az is, hogy elüldözi a magyarokat, akiknek sosem mondják azt, hogy várják őket haza, és ha haza is térnek, nem a másképp gondolkodók nem tudják otthon érezni magukat.

Fürjes Balázs válaszolt Orosz annának. Orosz azzal kezdte, hogy közgazdaságtant tanult, erre reagálva Fürjes Hajnal Miklósnak ment neki, aki a választáson legyőzte őt a II. kerületben, és közölte, hogy örül annak, hogy Orosz legalább befejezte az egyetemet, mert nem mindenki engedheti meg magának, hogy a fiacskájára több millió forintot költsön, hogy utána az még az egyetemet se fejezze be. Ezzel arra utalt, hogy a választás során azzal támadták Hajnalt, hogy saját magát közgazdásznak nevezte, de nem fejezte be a diplomáját.

A Jobbiktól Brenner Koloman szólalt fel, az oktatás támogatásáról beszélt. Rétvári Bence válaszolt, de kihagyta a lehetőséget, hogy Jakab Péter lemondására reagáljon. A DK-tól Gy. Németh Erzsébet szólalt fel, aki arról beszélt, hogy százezrek választanak az egyhetes buszos utazás és a szülők drága gyógyszerei között. Dömötör Csaba válaszként a szanckiós politikáról és a háborúról kezdett el beszélni, és közölte, hogy a szankciók eddig többet ártottak Európának, mint az agresszor Oroszországnak.