Mi értelme van az olajszankciónak?

Az elmúlt hetekben a magyar sajtó nagyrészt azzal foglalkozott az Oroszországra kivetni tervezett olajszankciók kapcsán, hogy azokat mennyire és milyen módon tudja megkerülni a miniszterelnök. Mostanra ez nagyrészt kiderült, Orbán Viktor győzelmet hirdetett a szankciókkal kapcsolatban, miután a legutóbbi uniós csúcsértekezleten abban egyeztek meg a tagországok vezetői, hogy lemondanak ugyan az orosz olajról, de több tagország, köztük Magyarország is kedvezményeket kap.

A gyakorlatban egyébként a tárgyalások során az történt, ami eddig is mindig, csak ezúttal kicsit durvábban. A magyar kormány a Krím megszállása óta Oroszországra kivetett szankciókat minden alkalommal kritizálta az elfogadásuk előtt, de végül minden alkalommal meg is szavazta őket, arra hivatkozva, hogy az uniós egység fontosabb, mint az ellenállás.

Ugyan a szankciókat végül most is megszavazta Magyarország, most először úgy tűnt, hogy valódi esélye van egy egyedüli magyar vétónak. Különösen úgy, hogy a magyar kormány nem csak az uniós csúcs napján, de még a megegyezés után is vétóval fenyegetett, azért, mert az orosz ortodox egyház vezetője, Kirill pátriárka is szerepelt a szankcionálandó oroszok listáján.

Ez több szempontból is meglepő volt. Egyrészt azért, mert hiába lehetett tudni már május eleje óta, hogy a magyar kormány nem ért egyet az egyházi vezetőkre kivetett szankciókkal, az uniós csúcson a miniszterelnök a legtöbb beszámoló szerint nem tiltakozott ez ellen. Márpedig pontosan az uniós csúcs az, ahol az ilyen típusú, jellemzően politikai kérdésekben döntésre szokás jutni. Ehelyett a magyar kormány a megegyezés után, az unióba küldött nagyköveteket tömörítő COREPER ülésén jelezte a problémáit. Ez a fórum viszont jellemzően pont ennek az ellenkezőjére jó, ugyanis itt tényleg a technikai részleteit szokták kidolgozni azoknak a politikai döntéseknek, amelyek az Európai Unió Tanácsában megszületnek.

Voltak olyan elemzések is, amelyek szerint hiába dicsérik azt, hogy a magyar kormány ismét elérte, amit akart, ezúttal komoly hibát követett el. Hegedűs Dániel, a German Marshall Fund elemzője például arról írt Twitteren, hogy Orbán Viktor pont a korábbi pozícióját gyengítette a Kirillel kapcsolatos vétófenyegetéssel. Eddig ugyanis mindenki elfogadta, hogy ha sikerült megegyezni Orbán Viktorral az Európai Unió Tanácsában, akkor az a vita eldőlt, nem kell már ennél alacsonyabb rendű fórumokon újra ezeket kinyitni. Most viszont pont ennek az ellenkezője történt.

While the success of the Hungarian blockade which achieved the removal of #Patriarch #Kirill from the 6th #SanctionPackage may impress observers & might be interpreted as a further success of 🇭🇺 PM #Orbán, I think it was an unforced error with far reaching consequences

