Megszületett a megállapodás az uniós olajszankcióról

Nem sokkal éjfél előtt sikerült megegyeznie az uniós állam- és kormányfőknek az orosz olajra kivetett szankciókban. A hétfői csúcstalálkozó előtt sokan nem is remélték, hogy végül lesz megegyezés, de úgy tűnik, az egyik ezzel kapcsolatos javaslat sikeres volt.

Charles Michel, az Európai Tanács elnöke a Twitteren azt írja, hogy a megegyezés az Európába érkező orosz olaj kétharmadára kiterjed, ami arra enged következtetni, hogy Magyarország végül mentességet kapott a csövön érkező olajra.

#Unity

Agreement to ban export of Russian oil to the EU.

This immediately covers more than 2/3 of oil imports from Russia, cutting a huge source of financing for its war machine.

Maximum pressure on Russia to end the war.

#EUCO

— Charles Michel (@eucopresident) May 30, 2022