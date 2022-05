Nevetésben a remény! (X)

A Piros Orr bohócdoktorok 25 éve látogatják a kórházakat, de nem csak ott, hanem a hétköznapokban is alkalmazhatjuk az általuk képviselt filozófiát.

Az elmúlt két év mindannyiunk számára kihívásokkal teli volt és jelenleg is számos, a világunkat érintő nehézséggel kell szembenéznünk. Jó, ha van néhány kapaszkodónk, amiket ezekben a helyzetekben elő tudunk venni és a gyakorlatban is alkalmazhatunk. A Piros Orr Bohócdoktorok Alapítványnál abban hisznek, hogy a nevetésnek óriási felszabadító ereje van. Erre nagyobb szükségünk van, mint valaha. Használjunk hát néhányat a bohócdoktorok tippjei közül, amelyek a nehéz helyzetekben is segítenek megőrizni az életörömünket:

1) Fogadjuk el a helyzetet!

2) Ne vegyük magunkat túl komolyan!

3) Összpontosítsunk arra, ami jól működik!

4) Fedezzük fel újra a boldogságunkat!

Egyszerűen csak legyünk játékosak, kíváncsiak, spontánok és kreatívak. Figyeljük magunkat, hogy ez a fajta hozzáállás hogy növeli a boldogságunkat.

A Piros Orr bohócdoktorok már 25 éve viszik el a gyerekkórházakba ezt a fajta látásmódot és segítik a bent fekvő gyerekeket és szüleiket abban, hogy oldják bennük a feszültséget és a szorongást. Kezdetben még meglepő volt a bohócdoktorok jelenléte, de mára már a gyerekkórházak részévé váltak és 16 helyszínen segítik az orvosok és nővérek munkáját. Az elmúlt években folyamatosan arra törekedtek, hogy még szélesebb körben tudják elvinni missziójukat az emberekhez, így a Piros Orr bohócdoktorok jelen vannak több idősek otthonában, a Pető Intézetben és halmozottan sérült gyerekekkel foglalkozó intézményekben is.

„Nagyon nehéz időszak mindig, mikor kórházban vagyunk a kisfiunkkal. Igazi felüdülés, amikor megjönnek a bohócdoktorok. Profizmus, rendkívüli humorérzék és a gyermekek önzetlen szeretete jellemző mindannyiukra. Emberek ebben a kicsit már embertelen világban. Köszönjük, hogy vagytok!” – olvasható egy édesanya, a bohócdoktoroknak írt üzenetében.

Adód 1 százalékával Te is segíthetsz, és reményt adhatsz még több beteg gyermeknek. További információt itt találsz.