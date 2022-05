Jakab Péter a nemi erőszak kísérletről: Egyből a rendőrséghez kellett volna fordulni, de Szilágyi György és a párja nem ezt tette

A Jobbik újraválasztott elnöke, Jakab Péter volt a hétfő esti Egyenes Beszéd egyik vendége az ATV-n, ahol természetesen szóba került a múlt héten kipattant, pártot érintő botrány. Eszerint a Jobbik egyik politikusa nemi erőszakot kísérelt meg Szilágyi György élettársával szemben egy párteseményen. A Bors arról írt, hogy a politikus – akit nem neveztek meg – felcsalta egy szobába a nőt, és közösülni próbált vele, de segélykiáltásait meghallotta egy másik politikus, aki a segítségére sietett. A megvádolt politikus a 24.hu-nak nem kívánt névvel nyilatkozni, de közölte, hogy mindenben segíti a hatóságok munkáját. A Bors arról is írt, hogy az ügyben nyomozás indult, miután a pártban megpróbálták eltussolni az esetet.

Jakab Péter most először nyilatkozott élőben az esetről, és azzal kezdte: „ahogy az etikai bizottsághoz fordult Szilágyi György élettársa, azon nyomban elindult a vizsgálat. Hozzáteszem, az ügy részleteiről én magam is a bizottságtól szereztem tudomást.” Arra a felvetésre, miszerint ő is ott volt az eseményen, azt mondta Jakab, hogy ott „voltam, és semmi féle panasz nem érkezett hozzám, vagy a kollégáimhoz, hogy bármiféle sérelem ért bárkit is.”

Ezután tért rá arra Jakab, hogy megkérdezte Szilágyitól, hogyha az eset „megtörtént, úgy ahogy itt le van írva, akkor hogy lehetséges az, hogy ti nem aznap szaladtatok a nyomozóhatósághoz, hogy kiderüljön az igazság?” Így folytatta:

azon nyomban a rendőrséghez kellett volna fordulni, Gyuri nem ezt tette, meg a párja sem, hanem vártak öt hónapot és még ezt követően sem a rendőrséghez fordultak, hanem egy párt etikai bizottságához, ami nem egy nyomozóhatóság.

A párt elnöke azzal zárta a témát, hogy jelenleg ott tartunk, hogy van egy állítás, és van egy tagadás. „Mi a nyomozás után tudunk lépéseket tenni.”

Jakab határozottan cáfolta, hogy megpróbálták eltusolni az ügyet, és elmondása szerint ő sem Szilágyitól szerzett tudomást az esetről, aki korábban azt állította: jelezte az ügyet a párt vezetésének, de ott nem történtek lépések.

Az interjúban még azt is mondta Jakab, hogy a kémiai kasztrálás lehetőségét a pedofilokkal szemben meg kell fontolni.

