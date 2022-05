Feljelentést tett az alelnök és élettársa, tagad a nemi erőszakkal hírbe hozott jobbikos politikus, a párt vizsgálódik

Az alaptalan rágalmakkal szemben jogi lépéseket fogok tenni, becsületsértés, hamis vád és rágalmazás miatt teszek büntetőfeljelentést – mondta a 24.hu-nak az a jobbikos politikus, volt képviselőjelölt, akit hírbe hoztak azzal, hogy egy decemberi vidéki rendezvényen egy 24 éves nővel, Szilágyi György pártalelnök élettársával erőszakoskodott. Az esetről a Bors számolt be, a lap szerint a férfi (akit nem neveztek meg) felcsalta egy szobába a nőt, és közösülni próbált vele, de segélykiáltásait meghallotta egy másik politikus, aki a segítségére sietett.

A politikus, akivel kapcsolatban felmerült az erőszakkal vádja, a 24.hu-nak nem kívánt névvel nyilatkozni, de közölte, hogy mindenben segíti a hatóságok munkáját. Amikor rákérdeztünk, hogy meghallgatták-e már, azt felelte, hogy nem.

A Bors ugyanis arról is írt, hogy az ügyben nyomozás indult, miután a pártban megpróbálták eltussolni az esetet.

Kerestük Jakab Pétert, a Jobbik elnökét és Szilágyi Györgyöt is, de nem vették fel telefonjukat.

A Jobbik ehelyett egy közleményt adott ki, amelyben arról írtak, hogy a szombati tisztújítás elé időzített lejáratási kísérlet zajlik. „A cikkben állított hazugságokkal szemben a valóság az, hogy a Jobbik és annak etikai és fegyelmi bizottsága az ügy kivizsgálását a beadvány megérkezése után azonnal elindította, és erről a beadványozót is értesítette. A hazugságokkal szemben a szükséges jogi lépéseket ezúttal is megtesszük” – írták.

Szilágyi György a Telexnek megerősítette, hogy úgy történt az eset, ahogyan a Bors írta, és a párton belüli vizsgálat is csak alig több mint egy héttel ezelőtt indult el, miután a sértett az etikai bizottsághoz fordult. Feljelentést azonban csak kedden tettek, nem a rendőrségen, hanem a Legfőbb Ügyészségen, mert az eset idején a tettes országgyűlési képviselőjelölt volt, mondta.

A Jobbik ezt követően közleményben tudatta, hogy a helyszínen tartózkodók semmilyen erőszakos cselekményt nem láttak, feléjük jelzés sem érkezett ilyenről. „Ha történt volna ilyen, azonnal hatósági eljárást kezdeményeztek volna. Most, közel fél évvel a történtek után – múlt hétfőn – az érintett hölgy etikai eljárást kezdeményezett az ügyben, amit a párt azonnal el is indított, erről pedig az érintettet tájékoztatta is a bizottság. Emellett Jakab Péter azt tanácsolta Szilágyi Györgynek, ha bármi ilyet tapasztaltak, akkor ne pusztán etikai bizottsághoz forduljanak, hanem a nyomozati szervekhez is, hisz érdemi megállapítást ők tudnak tenni az ügyben. Erre Jakab Péter ígéretet is kapott” – áll a közleményben.

Apáti István, a Mi Hazánk országgyűlési képviselője, aki korábban a Jobbik alelnöke volt, Facebook-bejegyzésében azt írja, hogy információja szerint tavaly decemberben Ököritófülpösön került sor egy disznótorra, ahol „egy idő után elszabadultak a szexuális indulatok: ösztönlények próbáltak mélyen megalázni egy fiatal hölgyet”. A politikus megosztott egy videót Jakab Péter Instagram-oldaláról, amelyen a pártelnök Földi István jobbikos politikussal együtt táncol. Földi ugyanúgy a mátészalkai körzetben indult képviselőjelöltként április 3-án, ahogyan Apáti. Utóbbi bejegyzésében ezeket a kérdéseket teszi fel: „Kocsord csúfosan megbukott egykori polgármesterének, Földi Istvánnak mi köze van a történtekhez? Földinek Jakab Péterrel együtt nyilatkoznia kell arról, hogy a «szatmári fitness hétvége emlékei» közül mit tudnak felidézni? Földi nőt vagy férfit megtámadott-e ekkor?”

Apáti egyúttal megjegyzi: minden jelenlévő országgyűlési képviselőnek kötelessége lett volna az elkövetett bűncselekményt azonnal a hatóságok tudomására hozni. „A teljesen elbutult, semmihez sem értő, mindenre alkalmatlan, erkölcsileg megsemmisült jobbikos vezetésnek annyit azért mégiscsak kellene tudnia, hogy ezt az ügyet nem a párt etikai bizottságának, hanem a rendőrségnek kell kivizsgálnia” – olvasható a bejegyzésben.