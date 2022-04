Márki-Zay: A kezdetektől azt mértük, hogy a háború nagyon kedvez Orbánnak

Márki-Zay Péter az ellenzéki összefogás volt miniszerelnök-jelöltje a háború kampányra gyakorolt hatásáról beszélt a Szabad Európának.

Biztos vagyok benne, hogy a Fidesznek is volt több lejárató kampánya ellenzéki jelöltekkel kapcsolatban, néhányat be is dobtak, de semmi nem érdekelte az embereket. Akkor bármilyen botrány lehetett, bármit beszélhettünk a programról, a háború teljesen háttérbe szorított minden más témát. Nem a mi választásunk volt, hogy a háború téma lesz, hanem a Fideszé. Ráadásul a kezdetektől fogva azt mértük, hogy a háború nagyon kedvez Orbánnak. Olyankor az emberek mindig stabilitásra vágynak