Milyen lesz a jövő munkahelye? (x)

Az elmúlt két év alapjaiban változatta meg az életünket, teljesen megszokottá vált a hibrid munkavégzés, amihez a munkához nélkülözhetetlen eszközök gyártóinak is igazodni kell. Ráadásul a cégeknek nem csak arra kell koncentrálni, hogy a lehető legzökkenőmentesebb élményt biztosító termékekkel álljanak elő, de figyelniük kell arra is, hogy az eszközeik még fenntarthatóbbak legyenek.

Amikor a jövő munkahelyére beszélünk, már nem feltétlenül modern épületekre, azon belül irodákra, open office területekre kell gondolni, hiszen a koronavírus járvány megmutatta, hogy a hibrid munkavégzés (amikor dolgozunk a cégnél és a saját otthununkban is) nemcsak működőképes, de a jövőben egyre elterjedtebbé válik. A modern technológia folyamatosan fejlődő vívmányainak hála ma már a munka nem helyhez kötött: az eszközök hordozhatók, a legtöbb rendszer akár különböző gépekről, a felhőn keresztül is elérhető, így a munkahelyi gépet nem muszáj folyton hazacipelni, a beépített kameráknak és mikrofonoknak hála pedig lényegében bárhonnan lehet online megbeszélést folytatni, ahol van vezetékes vagy vezeték nélküli internetkapcsolat.

Van még hová fejlődni

Mindez viszont még koránt sem jelenti azt, hogy ne lenne tér a további fejlődésre. Egyrészt oda kell figyelni, hogy otthon is a munkavégzésre alkalmas eszközeink legyenek (például egy állítható, megfelelő szemvédelmi funkciókkal bíró monitor, egy órákon át kényelmes szék), másrészt még a legújabb megoldások esetén is előfordul, hogy a hibrid munkavégzés során fennakadásokat okozhat a munkakörnyezet folyamatos változása. Ezzel tisztában vannak a gyártók is, amik folyamatosan arra törekednek, hogy az eszközeik kiszolgálják a jövő munkahelye által támasztott igényeket.

A Dell Technologies például már most is biztosít minden olyan eszközt (laptop, monitor, billentyűzet, egér, kamera, fejhallgató), ami nélkülözhetetlen a munkához, de emellett folyamatosan dolgozik olyan megoldásokon, amik megkönnyítik a hibrid munkavégzést, a közelmúltban pedig több érdekes koncepcióval is előálltak. Ezek egyike a Concept Flow ökoszisztéma, ami a különböző eszközök és kiegészítők problémás együttműködésére nyújthat majd megoldást. Valószínűleg mindenki élt már át olyan szituációt, amikor azzal mentek el értékes percek a munkaidőből, hogy az irodából hazavitt gépet össze kellett párosítani az otthoni eszközeinkkel – egérrel, monitorral, billentyűzettel, akár kamerával és mikrofonnal. A Concept Flow pont ezt igyekszik kiküszöbölni, megszüntetve számos olyan tényezőt, ami alkalmanként frusztrációt okozhat, vagy zavaró válhat.

Ez a koncepció egy intelligens munkaterületet jelent, ahol a laptop automatikusan csatlakozik a kijelzőkhöz, az egérhez, a billentyűzethez és a megbízható hálózathoz, még mielőtt leülnék vele az asztalunkhoz, így a munka pontosan ott folytatható, ahol legutóbb abbahagytuk. Ezzel egyidejűleg, amint az asztalra kerül a laptop, vezeték nélkül kapja az áramot, így többé nem kell a kábelekkel vesződni, szabad konnektort kereseni. És ez még nem minden, hiszen amikor felállunk az asztaltól és más helyre visszük az eszközt, a közelségérzékelő funkciónak hála a monitor, a töltő és minden csatlakoztatott eszköz kikapcsol. A Concept Flow egyszerre ötvözi a már létező vezeték nélküli töltési technológiát, az intelligens szoftveralkalmazásokat és a Wi-Fi 6E adta dokkolási technológiát, hogy otthon és a munkahelyen egyaránt egységes, zökkenőmentes élményt teremtsen.

Szintén érdekes elgondolás a Dell részéről a Concept Stanza, egy újfajta, vékony, könnyű, port nélküli 11 colos érintőkijelző, amit kizárólag arra terveztek, hogy a jegyzetelés folyamatát egyszerűbbé és okosabbá tegye.

Bár lassan minden digitálissá válik körülöttünk, még mindig rengetegen jegyzetelnek kézzel (például egy megbeszélés közben), és a Concept Stanza olyan érzést biztosít, mintha tollal és papírral jegyzetelnénk, azzal a hatalmas különbséggel, hogy dupla koppintással azonnal szöveggé alakítható a kézírás és megosztható más eszközökkel. Ennek hála nem kell többé a jegyzetfüzetünkben keresgélni, vagy lefotózni a készíteni a kézzel írt jegyzeteket, hogy az e-mailben továbbküldhető legyen. A Concept Stanza ötvözi az analóg és a digitális megoldások legjobb tulajdonságait, és még tollat és mikrofont is fejlesztettek hozzá.

Fenntartható jövő

Ha már a jövőről (és a jövő munkahelyéről) van szó, nemcsak arra kell figyelni, hogy a megfelelő eszközöket használjuk, de arra is, hogy ezek az eszközök a lehető legkisebb terhelést jelentsék a környezetre. És ez már nem feltétlenül csak a fogyasztást jelenti, de azt is, hogy az adott terméknek a lehető legkisebb legyen az ökológiai lábnyoma. A Dell Technologies az elmúlt évben például bevezette a használt merevlemezekből kinyert alumínium újrahasznosítási folyamatát, a papírkészítési folyamat melléktermékéből készített bioműanyagot, továbbá több mint 540 ezer kilogrammra növelte az újrahasznosított szénszál-felhasználását.

És ez még csak a kezdet, hiszen a vállalat az Intellel közös dolgozta ki a Luna koncepciót, aminek

lényege, hogy az összetevők azonnal hozzáférhetővé, cserélhetővé és újrafelhasználhatóvá válnak, így csökkentve az erőforrás-igényt, még több anyagot tartva a gyártási folyamat körforgásában.

A Dell Technologies új módszereket próbált ki az energiahatékonyság növelésére, a jobb teljesítmény és hűtés érdekében, emellett olyan anyagokkal kísérleteznek, amelyek kisebb karbonlábnyommal rendelkeznek, hogy alacsonyabb szén-dioxid kibocsátással készíthessenek eszközöket.

Az alkatrészek közül például gyakran az alaplapok gyártása a legenergiaigényesebb, de a teljes felületük mintegy 75 százalékos csökkentésével és az alkatrészszám mintegy 20 százalékos csökkentésével az ilyen komponensek karbonlábnyoma akár 50 százalékkal csökkenhető. Egy olyan alumíniumház pedig, amit vízenergia és sajtolt alumíniumszerkezet felhasználásával hoznak létre, kevesebb energiát igényel, és minimális hulladéktermeléssel jár.

A Luna koncepció része továbbá az újrafelhasználás, a javítás és az újraalkotás átgondolása: a Dell szerint a felhasználás-újrahasznosítás gyakorlata helyett be kell vezetni, hogy az adott anyag többször legyen felhasználva, és csak akkor kerüljön sor az újrahasznosításra, amikor eredeti formájában már nem használható.

Az egyik elképzelés például az, hogy a cég tizedére csökkentené a csavarok számát, így csak négy darab lenne szükséges a belső alkatrészek eléréséhez – ezzel mintegy 1,5 órával csökken a javításra (a főbb alkatrészek szétszerelésére, megjavítására és ismételt összeszerelésére) szánt időt. Vagy ott az új, szervesanyag alapú nyomtatott áramkör (NYÁK) ötlete, ami lenrostból készülő alaplappal és vízben oldódó polimer ragasztóanyaggal készül. A lenrost ami a laminált műanyaglapot váltaná le, a vízben oldódó polimer pedig később „feloldható”, így az újrahasznosítás során könnyebben el lehet választani a fémeket és egyéb alkatrészeket a lemezektől.

Mindezek persze még csak elképzelések, de a Dell Technologies már vizsgálja ezeket és a fentiekhez hasonló fenntartható tervezési ötleteket, kiválasztva a legnagyobb potenciállal rendelkezőket, amik akár az egész termékportfólióra alkalmazhatók, hiszen a vállalat célja, hogy a jövőben még fenntarthatóbb termékeket hozhasson létre.