Szijjártó szerint hamarosan növekedhet is a magyar részesedés a Nemzetközi Beruházási Bankban

Rövid nyilatkozatot adott az RTL Klub-nak Szijjártó Péter külügyminiszter a Nemzetközi Beruházási Bankkal kapcsolatban.

Mint azt mi is megírtuk korábban, a bankból korábban kilépett már Csehország, Románia, Szlovákia és Bulgária is az orosz-ukrán háború kitörése után. A bank legnagyobb részvényese Oroszország.

A külgazdasági és külügyminiszter szerint azt mondta az RTL Klubnak, hogy a bank fontos szerepet tölt be magyarországi cégek finanszírozásában, így amíg szankciókat nem vetnek ki rá, addig Magyarország is tulajdonos marad. Szijjártó azt is elárulta, hogy Szerbia már jelezte belépési szándékát. Kérdésre válaszolva elmondta:

akár növekedhet a magyar részesedés is a tulajdoni viszonyok átrendeződésével.

