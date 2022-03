Márki-Zay a köztévénél: Propaganda nélkül 80 százalékkal váltanánk le a Fideszt

Több ezren vettek részt az ellenzéki demonstráción vasárnap koraeste az MTVA Kunigunda utcai székházánál. Az ellenzéki pártok azért hívták tüntetni szimpatizánsaikat, mert a közmédia szerintük az orosz-ukrán háború kapcsán orosz propagandát közvetít sok esetben.

Több mint fél tucat felszólaló volt, aki Márki-Zay Péter ellenzéki miniszterelnök-jelölt előtt beszélt. Közülük Hadházy Ákos azt mondta, hogy a Fidesz propagandatévéje pedig hű csatlósként terjeszti az orosz propaganda üzeneteit. Ez ellen tiltakozni kell.” A képviselő emlékeztetett: Márki-Zay Pétert eddig még nem hívták meg a köztévébe, pedig ő az ellenzék miniszterelnök-jelöltje. Hadházy azt mondta: „Az Orbán-rendszer csak egy franchise-rendszer, Putyin rendszerének magyar változata.” Hangsúlyozta: “Orbán Putyintól tanulta meg, hogy kell ellopni egy országot.”

Hadházy után Szél Bernadett jött. A független képviselő botrányosnak nevezte beszédében, hogy ez „a propaganda nem számolt be róla, hogy ősszel volt egy ellenzéki előválasztás”, és hogy Márki-Zay Pétert be se hívták eddig a köztévébe. „Ez a közmédia maga a törvénytelenség.” – fogalmazott. Azt is megkérdezte Szél, hogy miképp lehet, hogy egy Deák Dániel bejöhet ide, „engem pedig, akit a magyar emberek választók juttattak a Parlamentbe, nem hívnak be?”

Utána Szabó Tímea volt a következő szónok. „Én vagyok az, aki veletek közösen rommá fogom verni a Fidesz helyi jelöltjét” – kezdte beszédét a III. kerület ellenzéki jelöltje. Megjegyezte: 2013 óta nem hívták be a köztévébe. Szerinte „a közmédia átlépett egy határt, ezért vagyunk itt, mert most már veszélyezteti Magyarország biztonságát.” Hajnal Miklós, a Momentum politikusa szerint az előző választásokon az volt a szokás, hogy a választás előtt adnak pár percet a közmédiába az ellenzéknek. „Nemrég azt a hírt kaptam, hogy erre nem lesz lehetőség idén, még öt percet sem kapunk.” A közmédia propagandistáinak azt üzente, „Elvtársak, vége. Tovarisi konyec! Mondjuk Orbán egész rendszerének április 3-án, hogy tovarisi konyec!”

Márki-Zay Péter, az ellenzék kormányfő-jelöltje azzal kezdte beszédét, hogy 2002-ben Orbán Viktor azt a következtetést vonta le a választási vereségből, hogy nem kell sajtószabadság. „Látjuk ennek a nyomát.” Szerinte ennek a bizonyítéka, hogy mára “beszántották” a Népszabadságot, az Indexet, és elvették a Klubrádió frekvenciáját. A független médiát ma olyanok jelentik, mint „Gulyás Márton és a Partizán.”

„Az ismertségre nem lehet panaszom”- folytatta Márki-Zay, aki felidézte, hogy Kisvárdán, amikor egy kisfiú meglátta őt nemrég, azt mondta apukájának: „itt a mini-Feri”. Ezután hosszan beszélt Márki-Zay arról, hogy milyen lejárató kampányt kapott Hódmezővásárhelyen.

Az ukrán háború kapcsán minket vádol a kormány, hogy katonákat küldenénk Ukrajnába. Ehhez képest Orbán Viktor szállít fegyvereket Ukrajnába, mert megszavazta. Magyar gépek vesznek részt a szállításba

-folytatta Márki-Zay.

A közmédiában eközben szerinte nem beszélnek Szájerről, Kaletáról, Simonkáról, Völnerről és Boldogról. De nem beszélnek a rekordinflációról, a Covid-halálozásról, és hogy Magyarország lett Európa második legszegényebb országa. Ugyanakkor Márki-Zay szerint nem beszél a közmédia arról, hogy szabadság és fejlődés van Hódmezővásárhelyen.

A programunkról nem mondanak semmit az agymosott tömegeknek.

Ezután az ellenzéki jóléti és szociális terveiről beszélt Márki-Zay. „Mi programunk négy év alatt megduplázza a családi pótlékot, GYES-t, a minimál nyugdíjat.”

Ne becsüljük alá a propagandát, mert az egy csoda, hogy esély van arra, hogy leváltsuk ezer év legkorruptabb kormányát.

Hangsúlyozta: nincs demokratikus választás ott, ahol agymosás van 12 éve. “Ahol nem engedik be az ellenzék a közmédiába.” Márki-Zay szerint propaganda nélkül 80 százalékkal váltanák le a Fideszt a választáson.

Követeljük, hogy az ellenzék programját bemutassák a közmédiába, és követeljük, hogy Orbán Viktor álljon ki egy élő vitára!

A közönségnek azt mondta Márki-Zay: következő 28 napban Önök a mi médiánk. Arról is beszélt az ellenzék kormányfő-jelöltje, hogy április 3-án az a tét, hogy „Kelet, vagy nyugat, háború vagy béke, tolvajok vagy tisztességes emberek?”