Közpénzből vett falubusszal mentek síelni a francia Alpokba

A falugondnoki szolgálatok ellátására kapott Mercedes egy híres francia síparadicsomban kötött ki, ahol legalább egy hetet töltöttek az utasai.

Franciaországi sítúrához használták a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Tiszabezdéd közpénzből beszerzett kisbuszát. Az ukrán határ mentén fekvő község falubuszát a településtől 1600 kilométerre, a francia Alpok egyik síparadicsomában, a Les Deux Alpes egyik szállodája előtt fotózta le a 24.hu egyik olvasója, aki szerint a Snowattack sí, snowboard és zenei fesztiválra mehettek ki a járművel, amit legalább egy hétig látott január végén az egyik szálláshely előtt.

A Mercedes kisbuszt a Darányi Ignác Terv keretében kapta a Tiszabezdéd Községért Alapítvány, ezt hirdeti a kocsi oldalára ragasztott fólia is. Az alapítvány még 2015-ben pályázott sikeresen a járműre, amikor a Miniszterelnökség az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból adta meg a lehetőséget a kistelepüléseknek a falugondnoki szolgáltatás ellátására.

A támogatás kizárólag a település külterületén megvalósuló falu- és tanyagondnoki, valamint egyéb szolgáltatáshoz vehető igénybe

– olvasható a kancelláriaminiszter erről szóló rendeletében.

A kisbuszra az előírások szerint legfeljebb 8 millió forintos uniós támogatást adhatott az állam, az alapítvány ehhez még önkormányzati segítséget is kapott, így összesen 13,2 millió forintért szerezték be a Mercedest – derül ki az alapítvány 2015-ös beszámolójából.

Az alapítvány alapító okiratában részletesen kifejtik, milyen célok érdekében hozták létre, ezek között a külföldi sítúrák szervezése nem szerepelt. „Tiszabezdéd községben élők szociális és egészségügyi ellátásának, közoktatási intézményei működésének, kulturális és közművelődési szolgáltatások fejlesztésének és javításának, az épített és természeti környezeti értékek védelmének elősegítése, a hátrányos helyzetű lakossági rétegek segítése, a község fejlesztését célul kitűző kezdeményezések pénzbeli és egyéb módon való támogatása, s mindezek által hozzájárulás a Tiszabezdéden lakók életminőségének emeléséhez, a községhez való kötődés, a lokálpatriotizmus elősegítéséhez” – fogalmazta meg a céljait az egyesület.

Kerestük telefonon és emailen Daku Attilát, a község polgármesterét, tud-e arról, hogy a falubuszuk egy francia síparadicsomban teljesít szolgálatot, de a cikkünk megjelenéséig nem reagált. A polgármester azért is lehet illetékes a témában, mert tagja a Tiszabezdéd Községért Alapítvány kuratóriumának. Próbáltuk felvenni a kapcsolatot az alapítvány kuratórium elnökével, Kulcsár Bertalannal is, aki önkormányzati képviselő is a településen, de ő se adott nekünk magyarázatot.