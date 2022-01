Covid-tesztállomást nyitott a sümegi polgármester hamis érettségivel lebukott élettársa

Egészségügyi ellátással foglalkozó céget alapított, és Covid-tesztállomást nyitott Tapolcán az a sümegi nő, aki hamis érettségivel bukott le még 2020-ban – számolt be a Magyar Narancs online kiadása. Az ügy érintettje Szabó Krisztina a sümegi fideszes polgármester, Végh László élettársa. A hamis érettségi esetére egy feljelentést követően derült fény, és mint kiderült, Szabó két egyetemre is úgy jelentkezett, hogy hamis érettségi bizonyítványt nyújtott be. Az érettségi bizonyítványt a rendőrség elkobozta. A nőnek, aki korábban a Sümegi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Központ igazgatójaként dolgozott, a botrány miatt tavaly ősszel távoznia kellett az intézmény éléről.

A lap most azt írja, a Veszprémi Törvényszék nyilvántartása szerint a tesztállomást működtető céget, a Salud Center Kft.-t 2021. november 25-én jegyeztette be Szabó, aki a vállalkozás egyetlen tulajdonosa. A cég törzstőkéje a minimális 3 millió forint, az alapító okiratában pedig a „Dr.” Szabó Krisztina nevet tüntették fel. A vállalkozás humán-egészségügyi ellátással, továbbá bentlakásos, nem kórházi ápolással, idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátásával és járóbeteg-szakellátásával foglalkozik – írták.

Szabó egyszemélyes vállalkozásáról nemrég az Alfahír is beszámolt. A lap cikke szerint a Salud Center Kft. székhelye megegyezik Szabó tapolcai lakcímével, míg telephelye az az ugyancsak tapolcai cím, ahová Szabó tavaly februárban Padányi Alapítvány nevű civil szervezetét is bejegyeztette. A Magyar Narancs kérdéssel fordult Szabó Krisztinához, többek között afelől érdeklődtek, hogy az előzmények fényében a cég alapító okiratában megalapozottan használja-e a nevét „Dr. Szabó Krisztinaként”, de mint írják, választ még nem kaptak. A sümegi ellenzék közben azt firtatja, vajon mennyire etikus Covid-tesztállomást nyitni olyasvalakinek, aki a botránya miatt az egészségügyben betöltött állását is elvesztette.