Völner-ügy: vizsgálat indul a Szegedi Tudományegyetemen is

A Pécsi Tudományegyetem után a Szegedi Tudományegyetem is belső vizsgálatot kezdeményezett, miután hétfőn kiderült, hogy az ügyészség nyomozása szerint Schadl György, a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar elnöke kapcsolatai révén számos joghallgatónak több egyetemen is megolajozta a vizsgák teljesítését – értestült a 24.hu.

Az intézményt azután kerestük meg, hogy a Völner Pál fideszes országgyűlési képviselőt és a végrehajtói kar elnökét érintő nyomozási iratainak egy része nyilvánosságra kerül. A Központi Nyomozó Főügyészség lehallgatási jegyzőkönyvei alapján az ügyben a 83 millió forint kenőpénz elfogadásával gyanúsított Völner egyik rokona is segítséggel vizsgázott le. Továbbá Rogán Antal Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter kabinetfőnöke is több alkalommal így vizsgázhatott. Nagy Ádám a főügyészség szerint olyan vizsgát is sikeresen letett, amire nem is tudott elmenni.

Utóbbi eset miatt már fel is függesztették a vizsgáztatási jogát Mészáros Pál Emilnek, annak a tanársegédnek, aki nem tagadta, hogy az év vége óta letartóztatásban lévő Schadl György kérésére segítette, hogy Rogán Antal kabinetfőnöke, Nagy Ádám vizsga nélkül szerezzen érdemjegyet. A Népszavát a Pécsi Tudományegyetem jogi karának dékánja, Fábián Adrián arról tájékoztatta, hogy a tanársegéd azt mondta, anyagi haszna nem származott a segítségnyújtásból, baráti szívességet tett, amit már nagyon megbánt. Pécsett rajta kívül az egyetem dékáni hivatalának vezetője, Kovács Béla lehet érintett a lehallgatási jegyzőkönyvek szerint.

A nyomozati iratok szerint a Szegedi Tudományegyetem részéről Szabó Imre egyetemi tanár neve merült fel. A szerepéről érdeklődtünk az egyetemnél, mire azt írták:

A Szegedi Tudományegyetemnek a Völner-ügyben felmerült esetleges érintettségéről nincs tudomásunk. Az ügyben intézményünk belső vizsgálatot kezdeményezett.

A nyomozati dokumentumok szerint Schadl a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen is közbenjárt, ahova az államtitkári posztjáról immár lemondott Völner rokona járt és tett sikeres vizsgákat, szintén megkerestük az intézményt, ám egyelőre nem válaszoltak kérdéseinkre.

Emlékezetes, Völner Pál mentelmi jogát hivatali vesztegetés elfogadása miatt kérte ki Polt Péter legfőbb ügyész. Polt a beadványában azt írta, hogy a megalapozott gyanú szerint Völner hosszú időn keresztül, rendszeresen, lényegében fizetésként, alkalmanként 2–5 millió forintot fogadott el a Magyar Bírósági Végrehajtó Kar elnökétől, Schadl Györgytől, akit már november elején letartóztattak. A Legfőbb Ügyészség gyanúja szerint a végrehajtói kar elnöke összesen 83 millió forintot adott át az államtitkárnak a többi között azért, hogy azokat a személyeket nevezzék ki végrehajtónak, akiket a kar elnöke támogatott, valamint hogy az Igazságügyi Minisztérium hatáskörébe nem tartozó támogatásokat nyerjen el a Schadl által megjelölt személy vagy cég.