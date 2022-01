Völner-ügy: vizsgálatot indít a Pécsi Tudományegyetem

Hivatás etikai szabályok és a vizsgaszabályzat megsértésének gyanúja merült fel, ezért vizsgálatot indít a Pécsi Tudományegyetem, ahol a letartóztatásban lévő Schadl György, a végrehajtói kar elnöke is tanít – értesült a 24.hu.

Az intézményt azután kerestük meg, hogy a Völner Pál fideszes országgyűlési képviselőt, és a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar elnökét érintő nyomozás irataiból hétfőn kiderült, hogy Schadl György kapcsolatai révén számos joghallgatónak több egyetemen is megolajozta vizsgák teljesítését. A Központi Nyomozó Főügyészség lehallgatási jegyzőkönyvei szerint az ügyben a 83 millió forint kenőpénz elfogadásával gyanúsított Völner Pál egyik rokona is így vizsgázott le. Továbbá Rogán Antal Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter kabinetfőnöke is több alkalommal így vizsgázhatott.

Nagy Ádám a főügyészség szerint olyan vizsgán is átment, amire nem is tudott elmenni.

Kapcsolódó 444: A végrehajtók elnöke egyetemi vizsgákat intézett Völner rokonának, és Rogán kabinetfőnökének Rogán Antal kabinetfőnöke a nyomozati adatok szerint az egyik jogi vizsgáján például úgy ment át, hogy ott sem volt.

A lehallgatási jegyzőkönyvek szerint a Pécsi Tudományegyetemről érintett Mészáros Pál Emil tanársegéd, valamint az egyetem dékáni hivatalának vezetője, Kovács Béla is.

Az egyetem azt írta megkereséünkre, hogy a belső vizsgálat lezárását követően tájékoztatják a közvéleményt.

A nyomozati iratok szerint a Szegedi Tudományegyetem egyik tanára is érintett, valamint a Pázmány Péter Katolikus Egyetem, ahova az államtitkári posztjáról már lemondott Völner Pál rokona járt és tett sikeres vizsgákat, amiben Schadl is közbenjárt. A két másik érintett egyetemet szintén megkerestük, ám egyelőre nem válaszoltak kérdéseinkre.

Emlékezetes, Völner Pál mentelmi jogát hivatali vesztegetés elfogadása miatt kérte ki Polt Péter legfőbb ügyész. Polt a beadványában azt írta, hogy a megalapozott gyanú szerint Völner hosszú időn keresztül, rendszeresen, lényegében fizetésként, alkalmanként 2-5 millió forintot fogadott el a Magyar Bírósági Végrehajtó Kar elnökétől, Schadl Györgytől, akit már november elején letartóztattak. A Legfőbb Ügyészség gyanúja szerint a végrehajtói kar elnöke összesen 83 millió forintot adott át az államtitkárnak a többi között azért, hogy azokat a személyeket nevezzék ki végrehajtónak, akiket a kar elnöke támogatott, valamint hogy az Igazságügyi Minisztérium hatáskörébe nem tartozó támogatásokat nyerjen el a Schadl által megjelölt személy vagy cég.