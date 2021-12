Gattyán György már óriásplakátokon hirdeti a „digitalizációt”

Czeglédy Csaba (DK), az ellenzéki összefogás szombathelyi országgyűlési képviselőjelöltje csütörtökön délelőtt egy képet osztott meg a Facebook-oldalán, ez egy plakátot ábrázol, amely a politikai ambícióival csak a közelmúltban fellépő Gattyán György milliárdos nagyvállalkozót ábrázolja – vette észre a 444.hu.

A plakáton hatalmas betűkkel olvasható a Gattyán videós kampányából is ismerhető, semmitmondónak látszó szlogen:

Nyomja meg a gombot!

A plakát Czeglédy állítása szerint a vasi megyeszékhely több pontján is feltűnt, s az általa megosztott képen látható hirdetést közvetlenül egy, a koronavírus elleni védekezésről szóló kormányzati kékplakát mellett helyezték el. Itt korábban, az „elmúlt sok évben” szintén kormányzati politikai hirdetés volt látható, állítja a DK-s képviselő.

Gattyán György még november ben jelentkezett be „digitalizációs” mozgalmával, amelynek hátteréről és céljairól keveset lehet tudni. A nagyvállalkozó Friderikusz Sándor Youtube-on futó podcastjában is vendég volt épp egy héttel ezelőtt. Noha az adás címe (Komolyan gondolja) sokat sejtető, azt, hogy Gattyán mit gondol komolyan, egyelőre homály fedi. Erről a Háromharmad című politikai podcastunkban kollégáink is megemlékeztek a múlt héten pénteken.

A szexkamera-iparágból meggazdagodott Gattyán Györgyöt a 280 milliárd forintosra becsült vagyonával jelenleg a harmadik leggazdagabb magyarként tartják számon, vagyona becsült méretével Mészáros Lőrincet és Csányi Sándort követi a sorban. Gattyán az elmúlt hetekben arra is utalt, hogy „területi képviselőket” keres, akikkel 2022-ben elindulna az országgyűlési választásokon. Az A legnagyobb vállalkozás néven futó Youtube-csatornáján a pornómilliárdos több, a „digitalizációt” népszerűsítő reklámvideót közzétett már, ezek egyikében azt mondja, ő az egyike annak az ötmillió magyarnak,

aki egy másik Magyarországot akar.

A kormányzati propagandagépezet Gattyán Györgyöt – egy másik nagyvállalkozóval, Bige Lászlóval szemben – még nem vette elő, az egyesült ellenzék azonban gyanakodva figyeli a milliárdos kampánytevékenységét. Márki-Zay Péter ellenzéki miniszterelnök például nemrég arról beszélt, hogy csak a Fidesznek áll érdekében, hogy Gattyán György elinduljon a 2022-es választáson.