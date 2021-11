Öngyilkos akart lenni a mosonmagyaróvári lakást felgyújtó nyugdíjas

Vádat emelt a Győri Járási Ügyészség azzal a nyugdíjassal szemben, aki öngyilkossági szándékkal gyújtott tüzet egy mosonmagyaróvári ötemeletes társasház földszinti lakásának több helyiségében is. Az ügyészség közveszélyokozás bűntette miatt állítja bíróság elé az elkövetőt.

A vádirat szerint az elkövető a lakás három helyiségében is tüzet gyújtott, ami a meggyújtott bútorokról más berendezési tárgyakra tovább is terjedt, illetőleg több műanyag berendezési tárgy is megolvadt.

A lakásból kiáramló mérgező füst közvetlenül veszélyeztette a fentebbi szinteken lakók életét, testi épségét és egészségét is. A tüzet a kiérkező tűzoltók oltották el. A közveszélyokozás két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő