A HUAWEI nova 9 az éjszaka királya (x)

Ősz van, hamarabb sötétedik odakint, ráadásul elérkezett a Halloween-bulik időszaka is. Ilyenkor csakis olyan mobillal érdemes nekiindulni az éjszakának, ami a sötétben is kiváló képeket és videókat készít!

Manapság az igazán menő telefonok bejelentéséhez is szinte könyv-méretű műszaki leírásokat mellékelnek: mit tud a rendszerchip, hány lencsetag dolgozik össze a kamerában és hány hertzen frissül a kijelző. EZ mind szép és jó, de a lényeg nem csak az, hogy pontosan mit tud a “vas” és a szoftver, hanem az is, hogy ezt mennyire egyszerűen, kézreállóan lehet elérni azoknak, akik egyszerűen csak a legjobb fotókat, videókat, játékélményt szeretnék elérni úgy, hogy előrántják a zsebükből a telefont.

A HUAWEI nemrég bejelentett új készüléke, a nova 9 pontosan ebben nagyszerű: a csúcskategóriás megoldásokhoz nem kell szoftverkezelői bizonyítvány, viszont a telefon tudása pár gombnyomással is olyan magaslatokat képvisel, amitől leesik mindenki álla. Nézzük a legfontosabbakat!

Csodaszép kijelző, strapabíró akku

A HUAWEI nova 9 már elegáns és divatos megjelenésével kivívja a csodálatot: a külső jegyeket úgy alakították ki, hogy egy komoly üzleti tárgyaláson ugyanúgy stílusos tudjon lenni, mint egy fiatalos buliban vagy épp az iskolában. Erős hardvere kiválóan kiszolgálja még a legújabb alkalmazásokat és játékokat is, tehát nem fog döcögni sem a videólejátszás, sem pedig a legizgalmasabb, játékkonzol-szintű kaland sem. A hatalmas, 6,57 hüvelyk képátlójú kijelző színgazdag és tűéles, valamint full HD+ felbontású, hogy minden részletet tökéletesen kivehessünk a képeken és videókon. A 120 Hz képernyőfrissítés és a 300 Hz érintési mintavétel elsőre többeknek talán nem mond sokat, de mindez azt jelenti, hogy egy átlagos mobilnál sokkal gyorsabb, életszerűbb a kijelzőn látható mozgó tartalmak megjelenítése, valamint az érintésünket is mindenféle késleltetés nélkül értelmezi a telefon.

Az akku 4300 mAh kapacitása pedig azt jelenti, hogy még gyakori használat mellett sem kell a nap végére töltő után rohangásznunk. Ha pedig mégis eljutottunk a merülés határára, a 66 W-os gyorstöltéssel akár 38 perc alatt nulláról is teljesen feltölthetjük a készüléket, tehát nem kell órákig odaköltöznünk a fali csatlakozó mellé.

A mindent látó szem

Bármennyire is csodálatosnak hirdetik a legtöbb telefon kameráit, az igazi stresszteszt mindegyikük számára az éjszakai fotózás és videózás. A gyenge fényviszonyok mellett csak a legdrágább csúcskészülékek tudnak vállalható felvételeket készíteni, és ezek többsége is úgy, hogy ehhez hosszadalmas, manuális beállításokkal kell bíbelődnünk. Ráadásul a legtöbb gyártó csak a hátlapi kamerák éjszakai módját igyekszik javítani, tehát a szürkület után készített szelfiken az arc helyett általában elmosódott paca látható.

A HUAWEI nova 9 hátlapi kamerarendszerében a fő lencse 50 megapixeles, magas fényérzékenységgel ellátott modell, amelyet egy 8 megapixeles ultraszéles látószögű kamera, egy 2 megapixeles mélységérzékelő és egy makrólencse is segít. Ez azt jelenti, hogy nincs olyan élethelyzet, amelyet ne tudnánk minőségi módon fotós vagy videós formában megörökíteni, legyen szó az éjszakai csillagos égről, egy sötétben, hangulatfényekkel ellátott koncertről, egy csodaszép tájképről vagy egy tőlünk pár centiméterre pihenő lepkéről. Az Extreme Night Shot funkció ráadásul átveszi tőlünk az éjszakai videózás beállításainak feladatát, és akár 4K felbontásban is kiváló videót készít. A Night Selfie Video pedig ugyanezt tudja a szelfikamerával, tehát az éjszaka, saját magunkról készült videók is részletgazdagok és élesek lesznek.

A HUAWEI nova 9 tehát nem csak abban nyújt újat, hogy a legfrissebb technológiákat használja fel, hanem abban is, hogy mindezt pár koppintással vagy gombnyomással előhozhatjuk, hogy egy pillantásnál többet ne is kelljen a telefonra figyelni a sárga őszi lombok, vagy épp a Halloween-bulik fényei helyett. A HUAWEI Mobile Services megszámlálhatatlan alkalmazásával, amelyet az AppGallery kínálatában könnyen megtalálhatunk, tökéletesen testre szabhatjuk az új mobilt, hogy bármilyen élethelyzetben gyors, erős, stílusos és megbízható társunk legyen.