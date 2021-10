6000 hazai Covid-halottat jósol egy szakember, ha nem lesz szigorítás

Nagy szükség lenne a maszkviselés kiterjesztésére és az emberek beoltására.

Rékassy Balázs, orvos, egészségügyi szakközgazdász az ATV Híradójának elég borúlátón nyilatkozott a koronavírus negyedik magyarországi hullámáról. Szerinte további 6000 ember életébe kerülhet, ha a mostani úton halad tovább az ország. Rékassy volt egyébként az ötletgazdája annak a javaslatnak, amiben 13 neves egészségügyi szakértővel együtt arra kérik a kormányt, szigorítson a járványügyi intézkedéseken.

Szerinte is fontos az oltás, de az oltási kedv csak nem akar nőni, így máshogy is kell védekezni. A nemzetközi példák is ezt támasztják alá, pl. a portugáloknál már a lakosok 98,5 százaléka be van oltva, mégis kötelező a maszk, míg Olaszországban munkába csak az járhat, aki be van oltva.

Rusvai Miklós virológus szerint ellenőrizni kéne az oltási igazolvány érvényességét, és szélesebb körben kiterjesztené a védettségi igazolást is. Ő bevezetné azt, hogy bármilyen vendéglátóhelyre, akár a falusi kiskocsmákba is, csak oltott ember léphessen be. Ez pár százezerrel megnövelné az oltást választók táborát. Rusvai szerint ebben az esetben a beoltottak körében élő szkeptikus emberek is hajlanának jobban a vakcina felé.

Mindenesetre a kormánypárt tökéletesen nyugodt és elégedett a jelenlegi intézkedésekkel: