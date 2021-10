Karácsony nem érti, mit keres az Elk*rtukban, hiszen Gyurcsánnyal először 2016-ban beszélgetett

Karácsony Gergely valószínűleg meg fogja nézni az Elk*rtuk című filmet, a főpolgármester az ATV Híradónak többek közt elmondta: a legjobban az viseli meg, hogy egykori munkahelyét, a Medián közvélemény-kutató céget és főnökét, Hann Endrét negatív színben tüntetik fel. Karácsony úgy fogalmazott:

azt gondolom, a Medián, amelynek én munkatársa voltam, az egyik legkörültekintőbb és talán az egyik legkorrektebb cég volt a politikai közvélemény-kutatási piacon. Semmilyen manipulációhoz soha nem lehetett felhasználni a kutatásainkat.

Ezen kívül közölte, nem érti, mit keres ebben „a nagyon rossz, ócska propagandafilmben”, hiszen Gyurcsány Ferenccel először 2016-ban beszélgetett, akkor is mindössze öt percet. Ezt megelőzően nem is találkozott Gyurcsánnyal, a Medián munkatársaként pedig nem is vett részt azokban a kutatásokban, amit akkor a kormánynak készítettek a cégnél.

Karácsony szerint a filmnek az a szerepe, hogy azt a hamis mítoszt keltse: még mindig Orbán Viktor és Gyurcsány Ferenc vitatkozik a hatalomról, pedig már nyilván nem erről szól a magyar közélet.