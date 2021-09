Karikó Katalin kapja a Francia Tudományos Akadémia nagydíját is

Karikó Katalinnak ítélték oda idén a Francia Tudományos Akadémia legnagyobb elismerését, a Grande Médaille-t – írja az MTI. Az akadémia honlapján olvasható méltatás szerint Karikó Katalin, a BioNTech vállalat alelnöke az 1990-es évek óta vezeti az mRNS-sel és annak terápiás felhasználásával kapcsolatos úttörő kutatásokat. Munkája kulcsfontosságú volt a Covid-19 elleni küzdelemben, az új oltási stratégiák kidolgozásában.

Az elismerésről Magyarországon elsőként a Szegedi Tudományegyetem adott hírt, közleményükben azt írják, a Grande Médaille elismerést 1997-ben alapította a Francia Tudományos Akadémia. Létrehozásakor az eredeti, 1802-es Lalande-díjat és a Benjamin Valz Alapítvány Díját, illetve további 122 alapítványi elismerést vontak össze.

Az elmúlt hetekben Karikó Katalin többnagy tekintélyű nemzetközi díjat kapott meg. Szeptember elején jött a hír, hogy a tudomány Oscar-díjának is nevezett Breakthrough-díjjal tüntették ki az új típusú koronavírus elleni innovatív vakcinák kifejlesztését lehetővé tevő felfedezésért. Alig egy héttel később közölték, a Tokiói Keio Egyetem orvostudományi díját is megkapta. Egy héttel ezelőtt derül ki, hogy a magyar kutatónő mindezek mellett kiérdemelte az egyik legrangosabb német tudományos elismerést is, a Paul Ehrlich- és Ludwig Darmstaedter-díjat. Karikó Katalint májusban Kásler Miklós emberierőforrás-miniszter is kitüntette Semmelweis-díjjal.

A Grande Médaille kitüntetést minden évben felváltva ítélik oda az akadémia különböző osztályai által lefedett tudományterületeken munkálkodó francia vagy külföldi tudósnak.

A Francia Tudományos Akadémia legfőbb szempontja, hogy a Grande Médaille ahhoz a tudóshoz kerüljön, aki döntő mértékben járult hozzá a tudomány fejlődéséhez, és felfedezésének eredetiségével és nemzetközi hatásával iskolát teremtett maga körül, így ösztönözve másokat is kutatómunkára.