Tóth Csaba: Úgy döntöttem, visszalépek a jelöltségtől

Cikkünk frissül!

Úgy döntöttem, visszalépek a jelöltségtől

– ezt jelentette be sajtótájékoztatóján a szocialista Tóth Csaba, amit azzal kezdett, hogy kardinális kérdés lett a miniszterelnök-jelöltek vitájában az ő személye. Így a Momentum által támogatott Hadházy Ákos maradt az egyetlen ellenzéki jelölt Zuglóban, aki a Tóthra nézve terhelő ügyet nyilvánosságra hozta.

Mi történt? – ezzel a címmel hirdetett sajtótájékoztatót Tóth Csaba azt követően, hogy a Párbeszéd mellett a Jobbik és a DK is megvonta tőle a támogatását. Pártja, az MSZP viszont kiáll mellette, és úgy döntött, nem lépteti vissza. Tóth mögül azért hátráltak ki az ellenzéki pártok, mert a szocialista politikus bizalmasai 2012-ben létrehoztak egy alapítványt, majd 2013-ban megvettek egy gyártelepet a XXII. kerületben. A bonyolult üzleti konstrukcióban több olyan személy is szerepet kapott, akiket a szocialista képviselő bizalmi embereinek tartanak, és közülük többen Zuglóban is fontos tisztséghez jutottak az elmúlt években.