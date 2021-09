„Nem egyetlen embert ölt meg, hanem egy csomó ember életét tette tönkre” – mondta a kőbányai eladólány apja

Kedden az áldozat édesapjának, barátnőjének és más tanúknak a meghallgatásával folytatódott a Fővárosi Törvényszéken az a büntetőper, melyben különös kegyetlenséggel elkövetett emberöléssel vádolják Cs. Dániel Márkot, aki két évvel ezelőtt Kőbányán gyakorlatilag szétkaszabolta az eladóként dolgozó volt barátnőjét.

K. Kata szakítani akart az őt rettegésben tartó férfival, azonban ő többször is azzal fenyegette, hogy megöli, ha elhagyja. Az ominózus napon a férfi azzal az indokkal kéredzkedett fel a lányhoz, hogy elvigye a szakítás után nála maradt holmijait. A vád szerint a férfi bement a lakásába, majd többször is megszúrta egy 20 centis késsel a lányt, végül elvágta a nyakát.

Cs. Dánielt vezetőszáron és bilincsben vezették a bíróságra. Az áldozat édesapja szembefordult vele, de a vádlottat ez nem érdekelte különösebben, még csak rá sem nézett.

A rendőrként dolgozó apa elmondta, hogy személyesen soha sem találkozott a fiatal férfival korábban. Ennek hol a vádlott, hol pedig az ő munkája volt az oka. A családfő elmondta, hogy a lánya 19 éves korában költözött Kőbányára, s eléggé viharos volt a kapcsolata a terhelttel, akivel a lánya többször is vitatkozott, főként a férfi megszállottsága és féltékenysége miatt. Arról nem tudott, hogy tettleg is bántalmazta-e a lányát a férfi, csak később értesült arról, hogy ez előfordulhatott.

Kata a nyár elején szakított a vádlottal, és új kapcsolata lett. Két héttel a tragédia előtt Kata eljött hozzánk, és azt mondta, hogy semmilyen kapcsolatot nem akar már a vádlottal. Kifejezetten kértem, hogy ne találkozzon vele többet, hanem szedje össze a holmijait és dobja ki a kukába. Arra kértem, hogy maradjon lent nálam, és keresünk majd neki itt munkahelyet

– mondta letaglózva az apa, majd hátrafordult, és jó fél percig nézett a lánya megölésével vádolt férfi szemébe, a tekintetében benne volt minden fájdalma és dühe. A vádlott flegmán átnézett rajta, az őt elkísérő kommandós azonban észrevette a felkavaró jelenetet, mert azonnal előrébb jött a tárgyalóban, s leült az első padon ülő vádlott mellé. „Nem fogom bántani” – mondta neki hihetetlen önuralommal a rendőrként dolgozó férfi, majd visszafordult és folytatta a beszédét tovább.

A férfi elmondta még, hogy a lánya szeretett bulizni néha, de nem volt kicsapongó, és mindig komolyabb, tartós párkapcsolatra törekedett. Elmondása szerint a lánya háromszor is szakított Cs. Dániellel, de ő mindig visszasírta nála magát.

Egyszer a lányom odadobta neki a pénztárcáját, hogy vegye ki belőle azt a pénzt, amit úgy vél, hogy a lányom tartozik neki. Úgy emlékszem, hogy a lányom pont akkor kapta meg a fizetését, és a vádlott az összes pénzt kivette a tárcájából

– idézte fel a történteket az apa. Ezt követően arról beszélt, hogy a terhelt szerepeket játszott, és azzal fenyegette a lányát, hogy megöli a macskáját.

Kata pont nálam volt, amikor kapott tőle egy sms-t. Le »büdös kurvázta« benne a lányomat, és az volt az üzenete tartalma, hogy hamar túltette magát rajta. El is akartam kérni tőle a telefont, mert szerettem volna beszélni vele, hogy nagyon gyorsan szakadjon le a lányomról

– magyarázta Kata édesapja, hozzátéve, mindig próbált jó nevelést adni a lányának, aki tartotta is magát ehhez. Mint mondta, mélységesen felháborítja, ha valaki így beszél a lányáról, és személyes sértésnek veszi, ha bárki is kétségbe vonja a gyermeke tisztességét vagy becsületét. A rendőr ezt követően arról beszélt, hogy a lánya nagyon szeretetre méltó volt, mindenkivel jóban volt, és a vádlotton kívül nem is volt mással konfliktusa. A bíró ezt követően felidézte az apa korábbi vallomásait is, amit ő továbbra is fenntartott.

„Az utolsó találkozásunkkor azt mondta, hogy rosszabb lett a környék, mert nyílt egy munkásszálló-szerűség az Ónodi utcában, és eléggé lepusztult alakok járkálnak ott, s ezért szeretne elköltözni a környékről. Mondtam is neki, hogy minden segítséget megadok ehhez neki, és akár hozzánk is jöhet.”

A férfi a vallomása végén ismét a vádlott szemébe nézett, de ő továbbra is kerülte a tekintetét. A bíró megkérdezte Cs. Dánielt, van-e bármilyen észrevétele az elhangzottakkal kapcsolatban, vagy akar-e valamit mondani a megölt lány apjának, de ő nem kívánt semmit sem mondani. A végig erős apa ekkor a bíró felé fordult, majd könnyeivel küzdve azt mondta:

Bízom az igazságszolgáltatásban, egyébként nem ott dolgoznék, ahol dolgozom. Úgy érzem, hogy meg kell kapnia a méltó büntetését az embernek, aki ezt tette a lányommal. Nem egy embert ölt meg, hanem egy csomó embernek az életét tette tönkre.

Ezt követően Kata barátnőjét hallgatták meg tanúként. Elmondta, hogy Cs. Dániel mindig féltékenykedett, de semmi oka nem volt rá, mert a barátnője nem ismerkedett más férfiakkal. Sírva mesélte, hogy a férfi az egyik veszekedés alkalmával elvette Katától a telefonját, és üzenetet írt a lány nevében több embernek is, hogy Kata vérbe fagyva ül. Éjjel egykor felhívta videóhívásban a barátnőjét, de csak úgy adta oda neki a készüléket, ha megígéri, hogy odaküld neki három nagydarab embert verekedni, hogy levezesse a benne lévő feszültséget.

Ezt követően annak a háznak a gondnokát hallgatták ki, ahol megölték Katát. A férfi elmondta, a vádlott épp akkor érkezett Katához este, amikor átvette a megrendelt pizzát, majd együtt ment be Cs. Dániellel az ajtón. Elmondása szerint éjjel 2 óra 4 perckor távozott egy férfi a társasházból, aki szerinte Kata volt barátja lehetett. Ezt követően a kamerafelvételekből kivágott fényképeket mutattak a gondnoknak, ő pedig megpróbálta azonosítani, hogy kik laknak a felvételen látható személyek közül a társasházban.

Szó volt arról, is hogy egyórás eltolódás volt a különböző felvételeken lévő dátumon, ám ennek alighanem csak az volt az oka, hogy nem állították be a nyári időszámítást. Ezt követően egy taxist hallgattak ki, aki éjfél után szállított el egy utast a gyilkosság helyszínéről.

A taxis elmondta, hogy a 25 év körüli utasa egy doboz sört szorongatott, amikor beült hozzá. Nyugodtnak tűnt és semmi különöset nem látott a külsején. A férfi szerint az utasa Újpestre vagy Újpalotára akart jutni, de csak kétezer forint volt nála, mert állítása szerint „lenyúlta a barátnője”. Végül elvitte az utasát a Baross utcáig, ahol át tudott szállni valamilyen éjszakai járatra. A vádlottat azonban már nem tudta beazonosítani.

Cs. Dániel a bíró kérdésére azt mondta, hogy valószínűleg taxival távozott a barátnőjétől, arra azonban már nem emlékezett, hogy hol szállt ki a kocsiból. A brutális emberöléssel vádolt férfi eddig tagadta a bűncselekmény elkövetését. Azt ugyan elismerte, hogy járt a lakásban, de azt állította, hogy nem ő, hanem két idegen férfi bántalmazta a lányt. Állítása szerint azért utazott Frankfurtba a bűncselekmény után, hogy kiderítse, kik voltak az elkövetők. Az ügyészség életfogytiglant kért rá azzal, hogy leghamarabb 25 év múlva bocsáthassák szabadlábra feltételesen.