Durva bosszút állt a főnökén egy ceglédi lovász – fotók, videó

Azonosították és elfogták a ceglédi nyomozók azt a 24 éves lovászt, aki bosszúból felgyújtotta munkaadója báláit egy ceglédi tanyán két héttel ezelőtt. A tűzvizsgáló megállapítása szerint gyújtogatás okozta a 360 szalma-, valamint a 600 szénabála leégését. A kár meghaladta a 8 millió 600 ezer forintot.

A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint egy ott dolgozóra terelődött először a gyanú az adatgyűjtés után, ő azonban kitartóan tagadott, sőt megpróbálta bemártani egy volt munkatársát. Az összegyűjtött bizonyítékok és a kihallgatási taktika azonban meghozta a fordulatot, az eljárásban addig tanúként szereplő K. Jánosból végül gyanúsított lett.

A 24 éves férfi megtörve, részletesen vallott tettéről, milyen sorrendben, hogyan lobbantotta lángra a bálákat az öngyújtójával. Utána a tanyán biztosított lakhelyére ment, majd aludni tért. Nem sokkal később hallotta a hangos riadalmat, kiszaladt és részt vállalt a jószágok mentésében.

Állítása szerint a munkaadója iránt érzett haragja motiválta, nem bírta elfogadni gazdája mentalitását és az emberekhez való hozzáállását, ez pedig idegesítette. Korábban többször összevitatkoztak, meg is fenyegette, amit végül augusztus 8-án hajnalban be is váltott.

„Nem voltam szájhős” – jellemezte önmagát, majd azt mondta, hogy nem haragtartó. A rongálással gyanúsított K. Jánost őrizetbe vették, majd kezdeményezték a letartóztatását.