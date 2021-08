Egy év alatt 8 százalékkal drágult a koporsós, 11 százalékkal a hamvasztásos temetések ára

A koporsós temetések átlagára a Központi Statisztikai Hivatal legutóbbi adatai szerint 284 ezer forintról 289 ezer forint fölé, a hamvasztásos temetések átlagára pedig 203 ezer forintról 209 ezer forint körülire emelkedett júniusról júliusra. A Világgazdaság cikke szerint éves szinten még szembetűnőbb az emelkedés. Az előbbi szolgáltatás átlagára tavaly júliusban még 266 ezer forint körüli volt, a hamvasztás pedig 188 ezer forintba került átlagosan,

azaz a koporsós temetés több mint 8, a hamvasztásos pedig csaknem 11 százalékkal nőtt egy év alatt.

A lap szerint a növekedésnek számos oka van, de elsősorban az ágazatban is tapasztalható folyamatos béremelkedés és az alapanyagok drágulása hajtja fel az árakat. Csak a fa világpiaci ára 300 százalékkal nőtt, márpedig ez a koporsók elengedhetetlen alapanyaga. Ez utóbbit a hamvasztásos temetésekhez is kötelező használni, ezt ugyanis jogszabály írja elő. A fa árának növekedése ráadásul még be sem szivárgott teljesen a magyarországi árakba, úgyhogy az év végéig további áremelkedésre lehet számítani – nyomatékosította a Világgazdaságnak Palkovics Katalin, a Magyar Temetkezési Szolgáltatók Országos Szakegyesületének elnöke.

Hozzátette: a munkaerőhiány évek óta jelen van, nincs utánpótlás, a fiatalok közül csak kevesen állnak sírásónak. A pandémia alatt ráadásul jelentősen megnövekedett a munkateher, de ezzel együtt a költségek is, hiszen a temetkezési szolgáltatóknak még nagyobb figyelmet kellett fordítaniuk a védőfelszerelésekre és a fertőtlenítésre.

Sok kolléga így is elkapta a koronavírust, ám nagyon büszke vagyok a szakmára, hiszen nagyon sokat segítettük egymást, csendben végeztük a munkánkat

– mondta Palkovics Katalin.