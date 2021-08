Kunhalmi: új környezetvédelmi minisztériummal mentenénk meg a Velencei-tavat

A Velencei-tó partjáról jelentkezett be Kunhalmi Ágnes. Facebook-videójában a szocialista politikus a kormányt tette felelősség, hogy tarthatatlan állapotok alakultak ki a tónál, szerinte ennek az is oka, hogy a Fidesz nem foglalkozik a környezetvédelemmel, a párt korábban tagadta is a klímaváltozást. Kunhalmi megígérte: az MSZP kormányváltás esetén önálló környezetvédelmi minisztérium felállításával, valamint a “nyakló nélküli beépítések” megakadályozásával tenne a Velencei tóért, amelynek jó ideje alacsony a vízállása.

Kunhalmi szerint az MSZP természetes vizek szabad hozzáféréséről szóló kampánya nemcsak szociális és gazdasági, hanem természeti problémákra is megoldást nyújthat.

