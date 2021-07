Zivatarok és felhőszakadások miatt adtak ki riasztást

Az ország nagy részén erőteljes gomolyfelhő-képződésre van kilátás, és többfelé, akár több alkalommal is számíthatunk záporokra, zivatarokra, amelyeket felhőszakadás kísérhet – írja a Kiderül. A Dunántúl északnyugati felén azonban kevesebb lesz a felhő, és ott kisebb a csapadék esélye is. Estefelé máshol is elkezd csökkenni a felhőzet, ezzel együtt pedig egyre kevesebb helyen valószínű csapadék. Az északias szél többfelé megerősödhet, néhol viharos széllökések is előfordulhatnak. Zivatarok környezetében is lehetnek átmenetileg erős vagy akár viharos széllökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 26 és 30 fok között alakul. Késő estére 18 és 24 fok közé hűl le a levegő.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat zivatar és felhőszakadás miatt adott ki riasztást:

Az elsődleges veszélyforrás a felhőszakadás lesz, rövid idő alatt 25-30 mm, helyenként akár 50 mm-t meghaladó csapadék is hullhat, emellett néhol jégeső (általában 1-2 cm, néhol esetleg nagyobb átmérő), viharos (60-80 km/h, néhol ezt meghaladó sem kizárt) széllökés is társulhat a zivatarokhoz.

Az egész országban elsőfokú figyelmeztetés van érvényben zivatarok lehetséges előfordulása miatt, Nógrád-Komárom-Esztergom, Győr-Moson-Sopron, Vas és Zala megyékre emellett elsőfokú figyelmeztetést adtak ki felhőszakadások miatt, az többi megyében pedig másodfokú riasztás él felhőszakadások veszélye miatt.

A napi középhőmérséklet az északkeleti területeken elérheti a 27 fokot.