Borbás Marcsi és Laposa Bence mellett cégvezetéstől eltiltott képviselő is a turisztikai ügynökség fizetett tanácsadója

A Magyar Turisztikai Ügynökség tanácsadóinak negyede több százmilliós támogatást is kapott az állami szervezettől. Laposa Bence és Zoób Kati mellett Fidesz-tagok is vannak a tanácsadói listán, például a hozzájuk hasonlóan vissza nem térítendő támogatásban részesülő Rókusfalvy Pál.

Zoób Kati, Rókusfalvy Pál és Laposa Bence nem csupán jókora állami támogatást kapott érdekeltségeivel a Magyar Turisztikai Ügynökségtől, de havi fizetésért is dolgozik az MTÜ-nek, tudta meg a 24.hu.

Miután megírtuk, hogy Laposa vállalkozásai úgy kaptak összesen 143 millió forint közpénzt, hogy a badacsonyi borász a turisztikai ügynökség tanácsadója, közérdekű adatigényléssel fordultunk a Guller Zoltán vezette állami ügynökséghez. Azt szerettük volna megtudni, hogy Laposán kívül még kik azok, akik pénzért adnak tanácsokat az MTÜ-nek.

2018-ban egyszer már kikértük a szakértők névsorát, most viszont arra is rákérdeztünk, hogy az érintettek mióta segítenek az MTÜ-nek. Így kiderült, hogy a három évvel ezelőtti adatigénylésünkre meglehetősen hiányos válaszokat kaptunk. Borbás Marcsi például az MTÜ mostani válasza szerint 2017 óta dolgozik tanácsadóként a turisztikai ügynökségnek havi 300 ezer forintért. A köztévé műsorvezetőjének nevét viszont a 2018-as adatigénylésünkre adott válaszban nem említették.

Borbás kérdésünkre, hogy milyen feladatot végez tanácsadóként, illetve hogy milyen témákban ad tanácsokat az MTÜ-nek, így válaszolt:

24 éve kutatom, járom az országot, és műsoraimon keresztül bemutatom a felkutatott értékeket a nagyközönségnek. Ezért kértek fel arra, hogy az így szerzett tudásommal segítsem a lehetséges belföldi turisztikai célpontok kialakítását mind a gasztroturizmus, mind a meglévő néphagyományok, mind a természeti értékek és épített örökségek területén.

A három évvel ezelőtti adatigénylésünkre érkezett válaszban nem szerepelt Haffner Adrienne neve sem, aki a mostani táblázat szerint nemcsak az MTÜ legrégebbi tanácsadója, de ő kapja a legtöbb fizetést is, havi bruttó 600 ezer forintot. Haffner 2015 óta dolgozik az ügynökségnek. Nem sok információt találni róla az interneten, de annyi biztos, hogy a HÍR-MÉDIA 2002 Regionális Hírszolgáltató és Tanácsadó Kft. ügyvezetője, e-mail címe pedig a haffner.adrienn@fidesz.hu, vagyis nem túlzás azt állítani, hogy köze van a kormánypárthoz. Kérdéseinkre a cikkünk megjelenésééig nem válaszolt, így egyelőre azt sem tudtuk meg, ő-e az a Haffner Adrienn, aki a kuratóriumi tagja a médiahatóság korábbi elnökének emlékére létrehozott Szalay Annamária Média Alapítványnak.

A Magyar Turisztikai Ügynökség legújabb tanácsadója Rókusfalvy Pál műsorvezető, kommunikációs szakember, borász. Rókusfalvy 2020 elején csatlakozott a tanácsadói csapathoz, munkájáért bruttó havi 500 ezer forintot kap. Emellett 400 millió forint állami támogatásban is részesült tavaly: a korábbi rádiós az etyeki Rókusfalvy Fogadó kapacitásbővítésére és szolgáltatásfejlesztésére kapott pénzt. A műsorvezető kérdésünkre azt mondta:

Feladataim a személyi, külső-belső kommunikációs tanácsadás, illetve kiemelten foglalkozom a hazai borturizmussal, a bormarketinget és borkommunikációt érintő szakterülettel.

A Fideszbe 2003-ban belépő Rókusfalvyról tavaly írtuk meg, hogy az egyik cégével 2,2 milliárd forintért kommunikál az államnak.

A korábbi adatigénylésünkre küldött válaszként Zoób Kati nevét sem tüntette fel az MTÜ, holott Guller Zoltán egy 2018-as megnyitón már említette, hogy a divattervező is az MTÜ tanácsadói közé tartozik. A vezérigazgató ekkor beszélt először arról, hogy a miniszterelnök lánya, Orbán Ráhel is „javaslatokat küld” a turisztikai ügynökségnek, egyúttal a tanácsadói munka hasznosságáról is beszélt.

Ez egy nagyon fontos munka, hiszen ez a tevékenység a következő 20-30 évben meg fogja határozni a Magyarországról kialakult képet. Alapvetően a saját kollégáim munkájára számítok, de ahhoz hogy minél jobbat tudjunk létrehozni, tanácsadókkal is együtt dolgozom, említettem Zoób Kati, nevét, Zoboki Gábor vagy éppen Káel Csaba nevét, akik azt gondolom, hogy a saját területen maradandót alkottak. És van néhány fiatal, Berecz István vagy éppen Orbán Ráhel – sokan vannak egyébként ők, akik szabadidejükben mindenfajta jogviszony megkötése nélkül, ellenszolgáltatás nélkül tanácsokat és javaslatokat küldenek a Nemzeti Turisztikai Ügynökség vezérigazgatójának a külföldi országmárkával kapcsolatos kérdésekben

– mondta Guller.

Zoób Kati viszont a miniszterelnök lányával ellentétben havi 300 ezer forintos díjazásért ad tanácsokat. A divattervező ugyanakkor 811 millió forint vissza nem térítendő támogatást is kapott az ügynökségtől arra, hogy Balatonfüreden elhelyezze divatgyűjteményét, és egy alkotóházat hozzon létre. Zoób a 24.hu-nak a támogatásról korábban azt mondta: dédelgetett álma volt a divatmúzeum kialakítása, ezért sok mindenkit megkeresett, köztük a turisztikai ügynökséget is. Neki is küldtünk kérdéseket a tanácsadói munkájával kapcsolatban, de nem reagált arra, hogy pontosan miben számít szakértelmére az MTÜ.

Sikota Krisztina Anna XII. kerületi fideszes képviselő két éve került be az MTÜ tanácsadói testületébe, szakértői munkájáért havi 300 ezer forint juttatást kap. Vagyonbevallása szerint a Szerencsejáték Zrt.-nél is szakértői feladatokat lát el, a társadalmi tanácsadó testület tagja, havi 200 ezer forintért. A Budavári Palota és környezetében található állami tulajdonú műemlék ingatlanok, így a Várkert Bazár vagyonkezelésével foglalkozó Várkapitányság vezérigazgató-helyetteseként pedig havi 1,6 millió forintot keres, annak ellenére, hogy a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 2017-ben öt évre eltiltotta a cégvezetéstől. Az eljárást az adóhatóság kezdeményezte, miután Sikota Krisztina bt.-je több mint 700 ezer forint köztartozást halmozott fel.

Laposa Bence 2019-ben csatlakozott az MTÜ tanácsadói csapatához. Ebben az évben sokáig úgy tűnt, hogy a badacsonyi borász folytatja helyi képviselői munkáját, de végül az önkormányzati választás előtt visszalépett. Egy 2019. szeptemberi Facebook-bejegyzésében azt írta, felkérést kapott a Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazgatójától, „melynek keretében lehetőségem nyílik a balatoni, badacsonyi turizmus fejlesztése érdekében tovább dolgoznom”. A borász Guller Zoltán levelét is csatolta, aki a felkéréskor a többi között azt írta: „Az MTÜ egy olyan Szakmai Tanácsadó Testületet hozott létre, amely tevékenységével, tanácsaival segíti a vezérigazgató munkáját, működését.”

Azt követően, hogy megírtuk, a Balatoni Körhöz tartozó vendéglátóhelyek közül Laposa érdekeltségei kapták a legtöbb támogatást a Magyar Turisztikai Ügynökségtől, miközben ő a szervezet egyik tanácsadója, a borász a 24.hu-nak adott interjújában így fogalmazott az MTÜ-nek végzett munkájával kapcsolatban:

Általában olyan embereket kérnek fel tanácsadói pozícióra, akik a helyi viszonyokat segítenek adaptálni a fejlesztési programba. Ez egy külső megbízás, nincs irodám Budapesten a Kacsa utcában. Stratégiai kérdésekben tudok ötleteket adni. (…) Azon dolgozom, hogy a Balaton imázsa önállóan is értelmezhető legyen, és próbáljuk meg megfogalmazni, hogy mit tud adni az itt lévők és az ide látogatók számára. Az az álmom, hogy a Balatonról úgy tudjunk beszélni, mint Toszkánáról.

Laposa a munkafolyamatról elmondta, habár Guller Zoltánnal ismerik egymás telefonszámát, de a felmerülő ötleteket, javaslatokat munkacsoportokban dolgozzák ki.

Noha vannak ellentmondások az MTÜ 2018-as és 2021 adatigénylésünkre küldött válaszaiban, a táblázatok alapján több olyan tanácsadó is van, aki megőrizte pozícióját.

Zoboki Gábor és Káel Csaba továbbra is MTÜ-tanácsadóként dolgozik. Előbbi Ybl-díjas építész, jelentősebb munkái közé tartozik a Művészetek Palotája és a Nemzeti Táncszínház megtervezése, de tervezett kulturális központot a kínai Sencsenben is. Káel Csaba Kossuth- és Nádasdy Kálmán-díjas filmrendező, érdemes művész, a Müpa vezérigazgatója. Forgatott filmet Orbán Viktor amerikai útjáról, ő rendezhette a vizes vb nyitóünnepségét is, ami után bő fél évvel kulturális és turisztikai nagykövetnek nevezték ki. Korábbi cikkünkben tanácsadói munkájának lényegét így foglalta össze: „rendszeres tanácsadással segítem az ügynökség munkáját, elsősorban a szakterületemet, a kulturális szektort érintő témákban és kérdésekben”. Káel havi bruttó 360 ezer, Zoboki Gábor 300 ezer forint díjazást kap az ügynökségtől.

Szintén az MTÜ tanácsadója maradt:

Herczeg Ágnes, a Pagony táj- és kertépítész iroda vezetője, aki továbbra is havi 300 ezer forintért ad tanácsokat. Az ő nevéhez fűződik például a felcsúti futballkomplexum kertjének tervezése.

a Pagony táj- és kertépítész iroda vezetője, aki továbbra is havi 300 ezer forintért ad tanácsokat. Az ő nevéhez fűződik például a felcsúti futballkomplexum kertjének tervezése. Molnár-Bánffy Kata kommunikációs szakember. Volt Orbán Viktor szövegírója, majd dolgozott több minisztériumnak is, később a magyar téli olimpiai csapat sajtóattaséja, a Magyar Olimpiai Bizottság kommunikációs és marketingvezetője. a kormányfő feleségével, Lévai Anikóval is jó viszonyt ápol. Díjazása neki is havi 300 ezer forint.

kommunikációs szakember. Volt Orbán Viktor szövegírója, majd dolgozott több minisztériumnak is, később a magyar téli olimpiai csapat sajtóattaséja, a Magyar Olimpiai Bizottság kommunikációs és marketingvezetője. a kormányfő feleségével, is jó viszonyt ápol. Díjazása neki is havi 300 ezer forint. Vitézy Dávid, a Budapesti Fejlesztési Központ igazgatója 2018 óta szintén havi 300 ezer forintért ad tanácsokat.

a Budapesti Fejlesztési Központ igazgatója 2018 óta szintén havi 300 ezer forintért ad tanácsokat. Walton Tamás marketing- és kommunikációs szakember „személyi, külső-belső kommunikációs, marketingkommunikációs tanácsadást” végez 2018 óta havi 550 ezer forintért.

2018-as adatigénylésünk óta már nem az MTÜ tanácsadója:

Csák János, aki Vezette a Molt, a Matávot és volt londoni nagykövet is, a Heti Válasz korábbi tulajdonosa. A 24.hu két éve interjút készített vele.

aki Vezette a Molt, a Matávot és volt londoni nagykövet is, a Heti Válasz korábbi tulajdonosa. A 24.hu két éve interjút készített vele. Folly Réka : a Folly arborétum örököse; az MTÜ az arborétum turisztikai attraktivitásának fejlesztésére 475 millió forintot ítélt meg tavaly.

: a Folly arborétum örököse; az MTÜ az arborétum turisztikai attraktivitásának fejlesztésére 475 millió forintot ítélt meg tavaly. Kieselbach Tamás, a Kieselbach Galéria és Aukciósház tulajdonosa,

a Kieselbach Galéria és Aukciósház tulajdonosa, Gyutai Csaba, Zalaegerszeg korábbi fideszes polgármestere, aki a budai Várbeli beruházásokat menedzselő, súlyos szabálytalanságokat produkáló miniszterelnökségi cégnél dolgozott, és a Vár turisztikai stratégiájának elkészítését segítő tanácsadó testületnek segített

Zalaegerszeg korábbi fideszes polgármestere, aki a budai Várbeli beruházásokat menedzselő, súlyos szabálytalanságokat produkáló miniszterelnökségi cégnél dolgozott, és a Vár turisztikai stratégiájának elkészítését segítő tanácsadó testületnek segített Pál István Szalonna Liszt Ferenc-díjas és Magyar Érdemkereszttel kitüntetett népzenész, érdemes művész.

Kiemelt képünkön: Borbás Marcsi, Zoób Kati, Rókusfalvy Pál és Sikota Krisztina.